Der Taunus präsentiert sich auf ITB in Berlin

Der Countdown zur 52. ITB Berlin vom 7. bis 11. März 2018 läuft: Insgesamt werden in den 26 Hallen unter dem Berliner Funkturm rund 10.000 ausstellende Unternehmen und Organisationen aus über 180 Ländern sowie bis zu 110.000 Fachbesucher erwartet. Auch der Taunus präsentiert sich wieder in der Hessenhalle gemeinsam mit den anderen hessischen Tourismus-Destinationen. Mit im Gepäck die Themenbroschüren: „Sport & Outdoor“, „Natur & Erlebnis“, „Kultur & Geschichte“, „Familie & Attraktionen“, „Wellness & Gesundheit“ sowie die neuste Broschüre „Caravan & Wohnmobil“. Sie werben mit ihrem frischen Image für den Taunus als interessantes Reiseziel für Outdoor- und Kulturausflügler.



Dass Urlaub in Hessen sehr beliebt ist, zeigt das nun achte Rekordjahr in Folge. Das belegen die Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes. Demnach wurden 2017 im Land 15,3 Millionen Gäste gezählt, ein Zuwachs von 5,1 Prozent, und 34,1 Millionen Übernachtungen, ein Plus von 4,6 Prozent.



Und auch der Taunus kann seine gute Position halten. Zwar muss er bei den Ankünften einen kleinen Rückgang von 0,6 Prozent auf 1.126.462 Ankünfte verbuchen und bei den Übernachtungen ein Minus von 1,3 Prozent (Übernachtungen 2017: 3.534.998), schaut man aber auf die beiden Landkreise Hoch- und Main-Taunus-Kreis, können diese Zuwächse vermelden.



So hat der Hochtaunuskreis 1.334.372 Übernachtungen bei 497.490 Ankünften gezählt, was ein Plus von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei den Ankünften und von 3,3 Prozent bei den Übernachtungen bedeutet. Der Main-Taunus-Kreis verzeichnet, wie in den Jahren zuvor, sogar ein noch deutlicheres Wachstum. So lag die Steigerung der Übernachtungen bei 6 Prozent und der Ankünfte bei 7,2 Prozent. In Zahlen bedeutet dies: 439.827 Ankünfte und 855.423 Übernachtungen im Jahr 2017.



„Wir freuen uns über die stabilen Zahlen für den Taunus. Und der Erfolg Hessens zeigt, dass es für uns sehr wichtig ist auf der ITB den Taunus als attraktive Mittelgebirgsregion für entspannte Wander- und Kultururlauber zu präsentieren. Aber wir wissen auch: nichts ist so stetig wie der Wandel – gerade im Tourismus. Das sieht man zum Beispiel bei einem unserer Kernthemen, dem Wandern. Was mal als Beschäftigung für ältere Menschen galt, hat sich innerhalb der letzten Jahre zum Trendsport entwickelt. Wir als Dachverband, der die Qualitätsangebote des Taunus bewirbt, müssen uns darauf einstellen. Für uns bedeutet das vor allem auch verstärkt online mit unseren Zielgruppen in Kontakt zu treten. Der Relaunch der Webseite taunus.info im Jahr 2014 zum Beispiel hat sich bewährt. Wir werden deutlich mehr wahrgenommen. Und auch der Schritt bei Facebook eine eher regionale Fangemeinde anzuziehen, bekommt viel Zuspruch“, erläutert der Vorsitzende des Taunus Touristik Service, Roland Seel.



Und der Tourismusdezernent des Hochtaunuskreises, Uwe Kraft, ergänzt: „Die ITB ist das wichtigste Branchentreffen des Jahres. Es gibt einen produktiven Austausch zwischen Wirtschaft, Politik und Synergien zwischen den Tourismusdestinationen werden gefördert. Außerdem erfährt man hier von den neusten Ideen und Trends im Tourismus.“



Im vergangenen Jahr besuchten fast 800.000 Nutzer die Webseite taunus.info, im Vergleich zu 2016 bedeutet das einen Zuwachs von 45 Prozent. Im Februar wurde die Zahl von 10 Millionen Seitenaufrufen seit dem Relaunch der Website am 24. September 2014 erreicht. Seit Beginn des Jahres allein eine Million Seitenaufrufe.



„Ein Schritt in die richtige Richtung“, empfindet Daniela Krebs, „aber natürlich müssen wir uns immer weiter steigern.“ Und da spielt gerade die Qualität der vermarkteten Angebote eine große Rolle. Neben den statistischen Zahlen informierte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir auch über die neue Qualitätsinitiative Hessens: „Qualität Kompakt“. Sie richtet sich an alle hessischen Tourismusbetriebe, die ihren Service verbessern und klassifizieren lassen möchten.



„Eine wichtige Initiative“, findet auch Krebs, „wir als Dachverband klassifizieren Unterkünfte im Taunus und beraten die Vermieter, wie sie ihr Angebot verbessern können. Wir möchten die Sternequote im Taunus weiter erhöhen und so ein verlässliches Qualitätssystem für die Besucher schaffen.“



Die Tourismus-Region profitiert von ihrer besonderen Lage im Rhein-Main-Gebiet.



„Wir profitieren durch den boomenden Städtetourismus der hessischen Großstädte, vor allem von Frankfurt“, sagt Krebs, „als einziges Mittelgebirge, das direkt an eine Metropole grenzt, haben wir den Vorteil, das Naherholungsgebiet der Rhein-Main-Region zu sein und profitieren auch stark von den Tagestouristen.“

