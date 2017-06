TATTERSALL·LORENZ eröffnet neuen Standort in Frankfurt am Main Berliner Unternehmen verstärkt Präsenz in Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main

Die TATTERSALL·LORENZ Immobilienverwaltung und -management GmbH hat zum 1. Juni 2017 ihre Niederlassung in Frankfurt am Main eröffnet. Nach der Zentrale in Berlin sowie Büros in Hamburg und Düsseldorf ist Frankfurt nun der vierte Standort des deutschlandweit tätigen Immobilienmanagers.



Susanne Tattersall, Geschäftsführerin von TATTERSALL·LORENZ: „Wir betreuen bereits seit einigen Jahren Objekte für mehrere Mandanten in Frankfurt und Umgebung. Mit der Eröffnung des Büros wollen wir unsere Geschäftstätigkeit im Frankfurter Raum ausbauen und nun auch für unsere Bestandskunden persönlich vor Ort erreichbar sein.“



Die Adresse des Frankfurter Büros lautet: Liebigstraße 51-53, 60323 Frankfurt am Main.

Tattersall-Lorenz Immobilienverwaltung und -management GmbH

Die TATTERSALL·LORENZ Immobilienverwaltung und -management GmbH mit Sitz in Berlin ist als mittelständisches Unternehmen deutschlandweit aktiv. Neben der Zentrale in der Hauptstadt betreibt TATTERSALL·LORENZ außerdem Niederlassungen in Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt am Main.



Das Unternehmen bietet individuelles, ganzheitliches Immobilienmanagement als komplettes Leistungspaket oder als Einzelleistungen an. Das Dienstleistungsspektrum beinhaltet Asset Management, Property Management, Facility Management, Projektsteuerung sowie Vermietungsmanagement für Gewerbe- und Wohnimmobilien. Als kompetente, freundliche und individuelle Verwaltung betreut TATTERSALL·LORENZ bundesweit im Auftrag von nationalen und internationalen Investoren Immobilien.

