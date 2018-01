TATTERSALL·LORENZ erhält Auftrag von DUPUIS Asset Management für Property Management

Die TATTERSALL·LORENZ Immobilienverwaltung und -management GmbH wurde von der DUPUIS GmbH & Co. Asset Management KG im Auftrag eines institutionellen Bestandshalters zum 1. Januar 2018 für das kaufmännische sowie technische Property Management für insgesamt 15 Objekte im Berliner Raum beauftragt.



Hierbei handelt es sich um vier Gewerbe- sowie elf Geschäfts- und Wohnhäuser in Berlin und dem näheren Berliner Umland. Die Objekte umfassen eine Gesamtmietfläche von rund 30.000 Quadratmetern, wovon rd. 75 Prozent Gewerbe- und 25 Prozent Wohnflächen sind.



TATTERSALL·LORENZ verwaltet das Portfolio vom Berliner Standort.



Geschäftsführerin Susanne Tattersall: „Die Mandatserweiterung um rund 30.000 Quadratmeter ist ein toller Jahresauftakt für uns. Wie alle anderen Mandate werden wir auch hier streng darauf achten, unsere Mieter bestmöglich zu betreuen.“

Tattersall-Lorenz Immobilienverwaltung und -management GmbH

Die TATTERSALL·LORENZ Immobilienverwaltung und -management GmbH mit Sitz in Berlin ist als mittelständisches Unternehmen deutschlandweit aktiv. Neben der Zentrale in der Hauptstadt betreibt TATTERSALL·LORENZ außerdem Niederlassungen in Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt am Main und Stuttgart.



Das Unternehmen bietet individuelles, ganzheitliches Immobilienmanagement als komplettes Leistungspaket oder als Einzelleistungen an. Das Dienstleistungsspektrum beinhaltet Asset Management, Property Management, Facility Management, Projektsteuerung sowie Vermietungsmanagement für Gewerbe- und Wohnimmobilien. Als kompetente, freundliche und individuelle Verwaltung betreut TATTERSALL·LORENZ bundesweit im Auftrag von nationalen und internationalen Investoren Immobilien.

