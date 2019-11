Pressemitteilung BoxID: 775278 (TAS Emotional Marketing GmbH)

Comedy Central und TAS feiern Erfolgsserie Friends

Zum 25-jährigen Jubiläum der Kultserie Friends setzte TAS und für den Free-TV Sender Comedy Central das erste FRIENDSFEST in Deutschland um. Vom 31.10. bis 07.11. hatten die rund 8.000 Besucher der Alten Kämmerei in Düsseldorf die Möglichkeit, in kleinen Gruppen einen Blick hinter die Kulissen der US-Sitcom zu werfen, einen Teil des originalen Sets zu bestaunen, die zahlreichen Fotorequisiten zu nutzen und in Erinnerungen zu schwelgen.



Comedy Central und TAS sorgten für enormen Ansturm auf das erste FRIENDSFEST in Deutschland. Innerhalb weniger Monate war die Veranstaltung restlos ausverkauft und lockte zahlreiche Fans von Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey und Ross in die Düsseldorfer Altstadt. Die Besucher erhielten die Möglichkeit, in Monicas Apartment Platz zu nehmen, Kicker zu spielen wie einst Joey und Chandler, Fotos zu schießen auf dem orangefarbenen Sofa des Central Perks oder vor der Wedding Chapel von Las Vegas. Von der Dekoration bis hin zu den frisch gebackenen süßen und herzhaften Leckereien war alles liebevoll im Friends-Stil verziert. Typische Hits der 90er Jahre inklusive des Titelsongs „I’ll be there for you“ sorgten für Ohrwürmer und nostalgische Momente. Die Pre-Opening-Party am Abend vor dem ersten Ausstellungstag gab bereits einen ersten begeisternden Eindruck auf die kommenden Tage und konnte zudem mit prominenten Gästen aufwarten, die sich dem „Friends-Hype“ ebenfalls nicht entziehen konnten. Dabei wurden 130 geladene Gäste, unter anderem Influencer Riccardo Simonetti und Bachelorette-Gewinner (2014) Marvin Albrecht mit Köstlichkeiten in Anlehnung an American Delis der 90er Jahre, Musik vom DJ-Pult und einem Friends-Styling in der sehr gut besuchten Location verwöhnt.



Die Agentur TAS und ihre Mitarbeiter, viele selbst große Fans der Serie, sorgten vorab und vor Ort für einen reibungslosen Ablauf und konnten neben der Planung und Organisation der Veranstaltung mit der ganzheitlichen Kommunikation und der Bewerbung rund um den restlos ausverkauften Nostalgie-Event überzeugen.



Der Hype ebbt auch 15 Jahre nach Staffelfinale nicht ab. Eine Fortsetzung des FRIENDSFEST ist nach diesem erfolgreichen Deutschland-Auftakt nicht auszuschließen.

