TAP Portugal feiert 1 Jahr "Portugal Stopover" - und erweitert das beliebte Programm

Gerade mal ein Jahr ist es her, seit TAP Portugal das Programm „Portugal Stopover“ einführte. Es bietet Passagieren der Interkontinental-Flüge und auch Passagieren mit Zielen innerhalb Portugals die Möglichkeit, ihre Reise am Drehkreuz Lissabon für bislang bis zu drei, künftig sogar für bis zu fünf Tage zu unterbrechen.



Zum einjährigen Jubiläum präsentiert TAP Portugal weitere Aufwertungen des Programms: Wer „Portugal Stopover“ nutzen möchte, muss ab September kein Ticket mehr für Hin- und Rückflug kaufen – die Buchung einer einfachen Strecke mit Zwischenstopp in Lissabon genügt. Zudem können auch Kunden von dem Angebot Gebrauch machen, die eine Reise mit mehreren Zielen buchen – einzige Bedingung ist, dass diese über Lissabon oder Porto führt.



Bereits im ersten Jahr erwies sich „Portugal Stopover“ als Erfolgsprojekt: Über 70.000 Passagiere nutzten das clevere Angebot. Das US-Magazin Condé Nast Traveler kürte es sogar zum besten Stopover-Programm der Welt.



Das Programm umfasst nicht nur Übernachtungsangebote zu besonders attraktiven Preisen, sondern auch eine ganze Reihe kostenloser oder vergünstigter „Extras“ – etwa eine Flasche Wein in einigen Restaurants, Tuk-Tuk-Touren durch die Stadt, Ausflüge zur Delfin-Beobachtung, Museumsführungen oder exklusive Verkostungen. Eine eigene Smartphone-App führt die Nutzer zu allen Vergünstigungen.



Zur Feier des einjährigen Geburtstags von „Portugal Stopover“ ließ TAP Portugal einen neuen Airbus A330-300 mit einer speziellen Lackierung versehen, die neben dem Schriftzug des Programms auch einige wichtige touristische Angebote Portugals zeigt. Auch damit unterstreicht die Airline ihre Funktion als wichtiger Botschafter Portugals in aller Welt.



TAP Niederlassung Deutschland

TAP Portugal ist die marktführende portugiesische Airline und bietet ihren Kunden seit 2005 als Mitglied von Star Alliance, der größten internationalen Vereinigung von Fluggesellschaften, Verbindungen in alle Welt an. Das 1945 gegründete Unternehmen beging am 14. März 2015 sein siebzigjähriges Jubiläum und wurde 2015 durch den Verkauf von Anteilen an das Konsortium Atlantic Gateway privatisiert. Über das Drehkreuz Lissabon eröffnet TAP Portugal aus ganz Europa Verbindungen zu den wichtigsten Zielen in Afrika, Nord- und Lateinamerika, wobei TAP Portugal als führender Airline für Verbindungen nach Brasilien eine besondere Bedeutung zukommt. Das Streckennetz von TAP Portugal umfasst 84 Destinationen in 34 Ländern. Mit 80 Flugzeugen, hauptsächlich von Airbus, finden wöchentlich mehr als 2500 Flüge statt. Von Deutschland und Österreich bietet die portugiesische Fluggesellschaft Nonstop-Flüge zum Drehkreuz Lissabon ab Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Berlin, Stuttgart und Wien. Aus der Schweiz starten Nonstop-Flüge von Zürich und Genf nach Lissabon und Porto. TAP Portugal wurde bereits siebenmal mit dem World Travel Award als führende Fluggesellschaft nach Lateinamerika und fünfmal auch als führende Fluggesellschaft nach Afrika gewürdigt und ausgezeichnet. Für sein ambitioniertes CO2-Ausgleichprogramm, das TAP Portugal als erste Airline der Welt in Zusammenarbeit mit der IATA umsetzte, erhielt das Unternehmen den von der UNESCO und der International Union of Geological Sciences verliehenen "Planet Earth Award 2010" in der Kategorie "Innovativstes nachhaltiges Produkt".

