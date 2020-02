Pressemitteilung BoxID: 787117 (TAKKT AG)

Vorstand schlägt Dividende von einem Euro je Aktie für Geschäftsjahr 2019 vor

Der Vorstand der TAKKT AG hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2019 die Ausschüttung einer Dividende von einem Euro je Aktie vorzuschlagen. Diese setzt sich zusammen aus einer Basisdividende in Höhe von 0,55 Euro und einer Sonderdividende in Höhe von 0,45 Euro. Die Dividendenpolitik der TAKKT sieht vor, eine Basisdividende von 35 bis 45 Prozent des Periodenergebnisses zu zahlen. Gleichzeitig soll die Basisdividende nicht geringer ausfallen als im Vorjahr. Bei einer sehr hohen Eigenkapitalquote ist auch die Zahlung einer Sonderdividende möglich. Im Vorjahr schüttete TAKKT eine Basisdividende von 0,55 Euro und eine Sonderdividende von 0,30 Euro aus.



Die Cashflow-Stärke des Geschäftsmodells und die hohe Eigenkapitalquote von 58,5 Prozent zum Jahresende 2019 erlauben eine höhere Ausschüttung, ohne die Solidität der Bilanz und die Handlungsfähigkeit der TAKKT bei Akquisitionen einzuschränken. Aufsichtsrat und Vorstand werden die Dividende für 2019 in der Bilanzsitzung am 25. März beraten.

