In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der TAKKT AG dem Wunsch von Dirk Lessing entsprochen, seinen Vertrag als Vorstand der TAKKT AG mit Wirkung zum 31.10.2019 zu beenden. Dirk Lessing wird zu diesem Zeitpunkt ebenso sein Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung der KAISER+KRAFT Europa GmbH niederlegen. Auch wenn der Entschluss im besten gegenseitigen Einvernehmen gefallen ist, bedauern Aufsichtsrat und Vorstand diesen sehr.



Florian Funck, Aufsichtsratsvorsitzender der TAKKT AG: "Wir möchten Dirk Lessing für sein langjähriges, kompetentes und erfolgreiches Engagement in der TAKKT AG und der KAISER+KRAFT-Gruppe sehr herzlich danken und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg alles erdenklich Gute und weiterhin viel Erfolg."



Felix Zimmermann, Vorstandsvorsitzender der TAKKT AG: "Wir bedauern seine Entscheidung außerordentlich. Dirk Lessing hat erheblich dazu beigetragen, die KAISER+KRAFT Gruppe in einem herausfordernden Marktumfeld zukunftsfest aufzustellen. Dafür danken wir ihm sehr."

