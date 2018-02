Taiwan: Die neue Trenddestination in Asien mit ausgebauter Präsenz auf der ITB Berlin 2018

Taiwan verstärkt im Fokus von Reisenden aus Europa

Ein weitgehend unentdecktes Stück Asien erfreut sich wachsender Beliebtheit unter Reisenden aus Europa. Im abgelaufenen Jahr 2017 bereisten rund 330.000 Europäer die Inselrepublik Taiwan, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 10,12 Prozent. Die meisten Gäste aus Europa stammen aus Deutschland, gefolgt von Großbritannien und Frankreich. Die wachsende Popularität des Landes unter internationalen Reisenden spiegelt sich jetzt auch auf der ITB Berlin wider. In der Zeit zwischen dem 7. und 11. März 2018 präsentiert sich Taiwan auf der wichtigsten Leistungsschau des internationalen Tourismus mit einem vergrößerten Messeauftritt. Erstmals verfügt der über 150 Quadratmeter große Messestand über eine zweite Etage. Joe Y. Chou, Direktor des Tourismusbüros und des Ministeriums für Transport und Kommunikation: „Taiwan steht mehr als jedes andere Land für die Vielfalt Asiens. Mit seiner einzigartigen Naturlandschaft zwischen Meer und Bergen, den pulsierenden Metropolen und dem ländlichen Raum auf der einen sowie den Kontrasten von Tradition und der Modernen auf der anderen Seite, bietet unser Land auf 36.000 Quadratkilometern alles, was unsere ganze Insel auszeichnet.“



Präsenz auf der ITB Berlin 2018 ausgebaut

Nach den Worten von Joe Y. Chou folgt der Auftritt Taiwans auf der weltweit größten Tourismusmesse in Berlin im „Year of Bay Tourism 2018“ der langfristigen Strategie des nachhaltigen Tourismus sowie Ökotourismus und stellt die Naturschönheiten des Inselstaates in den Mittelpunkt: die Berge, das Meer und die Küste Taiwans. Unter dem Motto „Year of Bay Tourism 2018“ setzt Taiwan bewusst den Fokus auf die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung und die Verbesserung der Meeresumwelt. Darüber hinaus ist es Taiwan Tourism ein Anliegen, Kulturen und Traditionen zu wahren. Eine Institution der Geschichte Taiwans sind Tanzgruppen, die sich aus indigenen Bevölkerungsstämmen zusammensetzen. Aus diesem Grund gehört das „Naluwan Tanz Ensemble“ zur ITB-Delegation aus Taiwan.



In Berlin erleben die Besucher der ITB auf dem Messestand von Taiwan Tourism zum einen touristische Elemente wie Naturszenen, Wandern, Radfahren und Kultur. Zum anderen präsentiert sich das moderne Land in seiner Mischung aus Ästhetik und Technik in der Perspektive der Virtual Reality. So bekommen die Gäste am Messestand die Schönheit Taiwans direkt zu spüren. Sie erleben mit Hilfe der VR-Technologie den spektakulären Blick über den Seaside Mountain in Taitung aus der Perspektive des Heißluftballons, fühlen die Kleinstadtatmosphäre von Jiufen und Pingxi, genießen die kulturelle Architektur in Kaohsiung, die Naturkulisse in Tainan und den Blick auf den weltberühmten Sun Moon Lake. Joe Y. Chou: „Wir haben uns auf die Agenda gesetzt den Reisenden aus Europa unser Land als sichere und einfach zu entdeckende Destination zu präsentieren, die mit einer spektakulären Naturlandschaft und ihrer einzigartigen Kultur sowie mit den unterschiedlichsten Angeboten an Sport und Freizeit begeistert.“



Unter dem Dach des Taiwan Tourism Bureau werden in Berlin die Fluggesellschaften Taiwans, eine ausgewählte Zahl an Reiseveranstaltern und Reisebüros sowie verschiedene touristische Leistungsträger ausstellen. Die ITB-Besucher erleben in Berlin Taiwan mit allen Sinnen: Sehen, Hören, Riechen und Schmecken. Angekündigt sind Auftritte der auch international bekannten „See-Join Puppet Troupe“ mit ihrem Repertoire und den Puppenkursen.



Happy Hour und Workshop während der Fachbesuchertage

Für den 7. März 2018 sind Fachbesucher der ITB Berlin um 16.00 Uhr zur „Happy Hour“ am Messestand von Taiwan Tourism Bureau eingeladen. Am 8. März 2018 um 11.00 Uhr haben Mitarbeiter von Reiseveranstaltern und Reisemittlern die Möglichkeit, sich auf dem Messestand während eines Workshops mit neuesten Informationen über das Reiseland Taiwan fortbilden zu lassen. Anmeldung erfolgt über w&p Wilde & Partner Public Relations. Zur Delegation von Taiwan Tourism gehören folgende Unternehmen: China Airlines, Eva Airways Corporation, China Travel Service, Edison Travel Service Co., Taiwan Tour, Golden Foundation Tours Corp., Ever Fun Holiday, My Taiwan Tour Travel Service Co., Uncle Travel, True Travel Co., Welcome Holiday Travel Service Co., Trip Taiwan, NaLuWan Dance Troupe, See-Join Hand Puppet Theatre, The Master of Egg Shaped Pancakes.

Taiwan Tourismusbüro

Die Insel im Westpazifik vereint die schönsten Seiten Asiens auf kleinster Fläche. Portugiesische Seefahrer tauften die Insel rund 160 Kilometer vor der Südostküste Chinas einst "Ilha Formosa - Schöne Insel". Die atemberaubende Landschaft besticht mit beeindruckenden Schluchten, hohen Bergen, fruchtbaren Tälern, schroffen Küsten und zauberhaften Korallen- und Vulkaninseln, während in der Hauptstadt Taipeh und anderen Städten jahrhundertealte Traditionen mit der Moderne des 21. Jahrhunderts verschmelzen. Bei maximaler Reisesicherheit bietet Taiwan einen Mix aus fernöstlichem Flair, asiatischen Kulturen und subtropischer Natur. Auch Reisenden auf dem Weg nach Südostasien, Australien oder rund um die Welt bietet Taiwan bei einem Kurzaufenthalt eine wunderbare Möglichkeit in alte Traditionen, die pulsierende Metropole Taipeh und faszinierende Naturwunder einzutauchen und die Herzlichkeit der Menschen kennenzulernen.

www.taiwantourismus.de

