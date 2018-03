Schach satt: Siegeszug für TAILORMADE

TAILORMADE – Agentur für LIVE-Campaigns – freut sich über einen hochattraktiven Neukunden. Die SPORTS-Unit aktiviert für den Baden-Badener Finanzdienstleiter GRENKE ab sofort das Titelsponsoring-Engagement bei den GRENKE Chess Open & Classic. Dabei handelt es sich um zwei Schachturniere in einem: Bei den Open – dem größten offenen Turnier in Europa – spielen mehr als 1.500 Teilnehmer in neun Runden um insgesamt 60.000 Euro Preisgeld. Der Sieger erhält zudem die besondere Ehre im darauffolgenden Jahr am parallel an gleicher Stelle stattfindenden Supergroßmeisterturnier – dem GRENKE Chess Classic teilzunehmen und sich mit den besten Supergroßmeistern – darunter Weltmeister Magnus Carlsen – zu messen.



„Mit dem Champion in einer Halle zu spielen, die Züge der besten der Welt hautnah zu verfolgen und sich mit ausgezeichneten Gleichgesinnten aus aller Herren Länder zu messen – das sind die wichtigsten Punkte, die die GRENKE Chess Open & Classic so einzigartig machen.“, erläutert Sven Noppes, Mitglied des Vorstands der GRENKE BANK AG die besondere Stellung des Turniers unter Schachfreunden weltweit – zu denen der gebürtige Esslinger auch selbst gehört. „Schach ist ein sehr faszinierendes Spiel mit ausgezeichnetem Image – das zudem strategische Fähigkeiten, vorausschauendes Denken und eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive erfordert. Insofern passt es perfekt zu unserem Unternehmen.“



Um die Partner und Zielgruppen der GRENKE Gruppe sowie eine breitere Öffentlichkeit über die Veranstaltung noch gezielter ansprechen zu können, wurde mit TAILORMADE nun eine im SPORTS und LIVE Bereich genauso erfahrene wie kreative Agentur mit der Sponsoring-Aktivierung beauftragt. In deren Rahmen wurde zunächst das Erscheinungsbild des Turniers überarbeitet und modernisiert. Zudem schuf man gemeinsam neue, attraktive Besuchs-Anreize für potenzielle und bestehende Kunden sowie wichtige Multiplikatoren.



„Wir sind sehr glücklich und stolz mit der GRENKE AG ein weiteres deutsches Top-Unternehmen in unserem Kundenportfolio begrüßen zu dürfen – und gleichzeitig mit unserer SPORTSUnit erstmals im insbesondere in höheren Bildungsschichten international hochangesehenen Schachsegment tätig zu werden.“, sagt Sascha Penna der projektverantwortliche Geschäftsführer von TAILORMADE. „Die spannende Aufgabe, die GRENKE Chess Open & Classic gemeinsam mit dem Kunden in den kommenden Jahren kommunikativ und organisatorisch auf ein noch höheres und professionelleres Niveau zu bringen, gehen wir nach bester TAILORMADE Art mit einem Höchstmaß an Leidenschaft, Teamgeist und Authentizität an.“



Die Umsetzung der ersten Maßnahmen sind vom 29. März 2018 – 2. April in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe sowie vom 4.- 9. April im Kulturhaus LA8 Baden-Baden, wo die Finalrunden der GRENKE Chess Classic ausgetragen werden, zu sehen.



Mehr Informationen zu den involvierten Partnern:

www.grenke.de

www.grenkechessopen.de

www.grenkechessclassic.de

www.tailormade-gmbh.de





Tailormade GmbH - Agentur für LIVE-Kommunikation

TAILORMADE agiert als weiterhin wachsende Agentur für Live-Kommunikation mit 30 festangestellten Mitarbeitern seit mehr als 11 Jahren erfolgreich im Markt. Vom Headquarter in Stuttgart aus betreuen die Kreativen mit ihrem Segment SPORTS im Sponsoring nun bereits im sechsten Jahr die Mercedes-Benz Bank als Hauptsponsor des VfB Stuttgart.



Vom Mainzer Büro aus fungiert TAILORMADE als Lead-Agentur für ADMIRAL, dem Hauptsponsor der Rhein-Neckar Löwen. Für den traditionsreichen Sportartikler ERIMA ist TAILORMADE im Rahmen zweier Partnerschaften kreativ: bei der SG Flensburg-Handewitt sowie den Rhein-Neckar Löwen - die ihrerseits bereits selbst auf die Expertise der SPORTS-Profis zurückgreifen. Die Aktivierung des INTERSPORT Engagements beim Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim sowie die Gesamtbetreuung und Umsetzung der Premium Partnerschaft des Energieunternehmens Deutsche Energie beim Deutschen Volleyball Verband DVV runden die Kundenreferenzen der SPORTS Unit ab. Von 2014-2016 war man zudem für Alfa Romeo als Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt tätig.

