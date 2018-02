Holen Sie die Weltmeisterschaft in Ihre Firma: Individualisierbare WM-Planer von CEWE-PRINT.de

Vom 14. Juni bis zum 15. Juli regiert König Fußball wieder die Welt. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist das Fußballereignis des Jahres. Mit dem individualisierbaren WM-Planer von CEWE-PRINT.de können Unternehmen die Begeisterung nutzen und ihren Kunden, Partnern und Angestellten die WM-Zeit versüßen. Der Planer ist ab sofort online verfügbar.



Der Sommer wird sportlich - 32 Teams aus der ganzen Welt treten an, um Fußball-Weltmeister der Herren zu werden. Damit Kunden, Partner und Mitarbeiter den Überblick bewahren und immer wissen, wer gegen wen, wann und wo spielt, bietet CEWE-PRINT.de jetzt einen WM-Planer an. Dieser bildet alle Spiele des Turniers inklusive Ort und Zeitangaben übersichtlich ab. Für die Spiele der Vorrunde sind die Spielpaarungen bereits mit den passenden Landesflaggen voreingetragen.



Firmen können den WM-Planer direkt auf der Website von CEWE-PRINT.de in ihrem eigenen Corporate Design entwerfen. Der WM-Planer im Look und Feel des Unternehmens hängt mindestens einen Monat bei potentiellen Kunden und Partnern im Büro und ist ständig im Blickfeld. Somit eignet sich der Spielplan hervorragend als Werbegeschenk für den Sommer.



Da der WM-Planer von CEWE-PRINT.de leicht beschreibbar ist, können die Ergebnisse nach jedem Spiel eingetragen werden. Alternativ eignet er sich auch als Tippspielkalender, in dem Fußballbegeisterte vermerken können, wie ihrer Meinung nach die Spiele ausgehen und wer am 15.07 neuer Weltmeister wird.



Der Planer kann in Stückzahlen zwischen 25 bis maximal 200.000 bestellt werden. Unter https://www.cewe-print.de/wm-planer.html können Unternehmer ihren eigenen, individuellen WM-Planer direkt im Online-Editor entwerfen und bestellen. Sie können dabei aus den Papiersorten Affichen-, und Bilderdruckpapier wählen. Die Vorlage wird in den Hintergrundfarben rot, blau und grün angeboten.



Alles aus einer Hand: Plakate, Flyer und Klatschpappen



CEWE-PRINT.de bietet zudem ein individuelles Fußball-Paket. So kann das persönliche Fußball-Plakat oder ein Flyer zur Ankündigung von Public-Viewing-Events bei CEWE-PRINT.de gestaltet werden. Besonders gut eignen sich diese Printmedien, wenn der Veranstalter Werbung für WM-Specials machen möchte – z.B. Restaurants für landestypische Getränke oder Menüs zum jeweiligen Spiel. Pro Spiel kann die Druckvorlage mit wenig Aufwand angepasst und über CEWE-PRINT.de bereits in niedriger Auflage ab 25 Stück schnell produziert werden.



Ergänzt wird das WM-Paket durch Klatschpappen. Sie eignen sich perfekt zum Klatschen, Winken und Fächern beim Public-Viewing oder im Stadion. Mit dem Aufdruck des Firmenlogos ist das praktische Give-away ein gut erkennbarer Werbeträger. Denn immer dann, wenn gejubelt wird, wird das Firmenlogo sichtbar. So sind Veranstalter oder Sponsoren für Zuschauer und Medien während des kompletten Spiels präsent.

