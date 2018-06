SWEG steigert die Umsatzerlöse deutlich

Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) blickt auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 zurück: Der Jahresüberschuss stieg auf 1,89 Millionen Euro (2016: 0,56 Millionen Euro), im Gesamtkonzern auf 2,15 Millionen Euro (2016: 0,48 Millionen Euro).



Die SWEG konnte im Jahr 2017 die Umsatzerlöse nochmals steigern – auf nunmehr 92,1 Millionen Euro (2016: 86,1 Millionen Euro) und im Gesamtkonzern auf 102,8 Millionen Euro (2016: 99,7 Millionen Euro). Gesteigert hat sich ebenfalls die Zahl der Fahrgäste – und zwar auf die Rekordwerte von insgesamt 52,88 Millionen Fahrgäste (2016: 52,29 Millionen) beziehungsweise 63,58 Millionen im Gesamtkonzern (2016: 62,37 Millionen). Bereits die Fahrgastzahlen von 2016 hatten einen Rekord bedeutet. „Wir freuen uns über diesen Zuwachs und sehen uns einmal mehr bestätigt, den Fahrgästen einen attraktiven Nahverkehr zu bieten“, sagt SWEG-Vorstandsvorsitzender Johannes Müller.



2017: Ausschreibungen und „Breisgau-S-Bahn 2020“



Der Erfolg drückt sich jedoch nicht nur in Zahlen aus. Er spiegelt sich auch darin wider, dass sich die SWEG im Jahr 2017 mehrfach und erfolgreich den Wettbewerbsverfahren gestellt hat. Im Busbereich erhielt das Unternehmen den Zuschlag für die Stadtbusverkehre in Offenburg, Emmendingen und Bad Mergentheim sowie für die beiden Linienbündel Boxberg und Osterburken-Lauda im Main-Tauber-Kreis. Im Schienenpersonennahverkehr konnte sich die Gesellschaft bei der Ausschreibung um das Netz 9b („Freiburger Y“) durchsetzen, die Hohenzollerische Landesbahn (HzL) gewann das Netz 12 („Ulmer Stern“).



Die Voraussetzungen für einen zukunftsfähigen ÖPNV am Kaiserstuhl wurden 2017 ebenfalls geschaffen: Die Elektrifizierung der Kaiserstuhlbahn hat mit Arbeiten auf den Streckenabschnitten zwischen Riegel-Ort und Gottenheim sowie Endingen und Riegel/Malterdingen begonnen. Integriert ist die von der SWEG Schienenwege GmbH geplante Baumaßnahme in das Nahverkehrskonzept „Breisgau-S-Bahn 2020“, in dessen Rahmen große Teile der Bahnstrecken im Großraum Freiburg um- und ausgebaut sowie elektrifiziert werden. Seit Mai 2018 läuft der Zugverkehr wieder auf der östlichen Kaiserstuhlbahn, zeitgleich hat die Elektrifzierung auf dem letzten Kaiserstuhlbahn-Abschnitt zwischen Breisach und Endingen begonnen. „Die Arbeiten sollen im Februar 2019 abgeschlossen sein“, sagt Tobias Harms, Technischer Vorstand der SWEG.



Fusion mit der Hohenzollerischen Landesbahn



Im Jahr 2017 wurden die Weichen gestellt für die Fusion der SWEG mit der Hohenzollerischen Landesbahn AG, die im laufenden Jahr nun vollzogen wird. Die Fusion hat nicht nur zur Folge, dass die SWEG im Frühjahr 2018 ihren Namen von SWEG Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft in SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG geändert hat, sondern dass sich das Verkehrsunternehmen auch neu aufstellt. Bis Juli 2018 wird der rechtliche Vorgang der Aufnahme der HzL in die neue SWEG abgeschlossen sein, sodass die SWEG rechtlich rückwirkend zum 1. Januar 2018 als fusioniertes Unternehmen auftritt. Im Juli wird dann ein neuer Aufsichtsrat mit zwölf Mitgliedern – entsprechend der Unternehmensgröße – seine Tätigkeit aufnehmen. Aufsichtsratsvorsitzender bleibt, wie bereits berichtet, der Amtschef des baden-württembergischen Verkehrsministeriums Prof. Dr. Uwe Lahl, der Vorstand besteht weiterhin aus Johannes Müller und Tobias Harms.



Elektrobusse: Praktische Erfahrungen und Fachtagung



Eine große Rolle spielt bei der SWEG nach wie vor die innovative Seite des Fahrzeugmarktes – insbesondere unter dem Aspekt der Vermeidung von Emissionen. Als eines der ersten großen Verkehrsunternehmen in Baden-Württemberg hat die SWEG im April 2018 ihren ersten reinen Elektrobus in Betrieb genommen. Das Fahrzeug kommt unter anderem als Pendelbus zwischen dem Lahrer Bahnhof und dem Haupteingang der Landesgartenschau zum Einsatz. „Wir möchten auf dem Gebiet der Elektromobilität Erfahrungen vor Ort sammeln“, begründet Johannes Müller das Engagement.



Dass es bis zum flächendeckenden Einsatz von Elektrobussen noch ein langer Weg ist, verdeutlichte eine von der SWEG veranstaltete Fachtagung, die am 4. Mai 2018 unter dem Titel „Wie ausgereift ist die Elektromobilität im Linienbusverkehr?“ in Lahr stattfand. Die Teilnehmer erfuhren, dass sich die Batterietechnik wahrscheinlich schnell weiterentwickeln wird, das Haupthindernis aber in der Infrastruktur liegt. So müssten neue Leitungen zur Energieversorgung gelegt werden, was planungsrechtliche Fragen aufwirft, die die Politik erst noch lösen muss.



Autonomes Busshuttle geht an den Start



Ein weiteres hochinnovatives Projekt startet die SWEG in Kürze: Den Einsatz eines autonom fahrenden Busses. Das elektrisch angetriebene Fahrzeug fährt vom 13. Juli bis 30. September 2018 mit maximal sechs Passagieren auf einem rund ein Kilometer langen Rundkurs entlang des Landesgartenschaugeländes in Lahr. Die Strecke befindet sich vollständig auf öffentlichen Straßen, womit es sich um den ersten Testeinsatz einer autonomen Buslinie im öffentlichen Straßenverkehr in Baden-Württemberg handelt. „Die Fahrt soll inspirierende Eindrücke von zukünftigen Mobilitätsangeboten vermitteln“, sagt Johannes Müller, der mit dem Projekt eine Vorreiterrolle der SWEG bei der Erprobung innovativer Verkehrstechnologien einnehmen möchte.

SWEG Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft

Die SWEG ist ein Unternehmen, das in Baden-Württemberg und teilweise angrenzenden Gebieten Busverkehr im Stadt- und Überlandverkehr sowie Schienengüter- und Schienenpersonennahverkehr betreibt. Im Jahr 2018 wird die Fusion mit der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL) mit Sitz in Hechingen zur Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG vollzogen. In dem fusionierten Unternehmen arbeiten rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

