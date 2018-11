SWEG errichtet in Offenburg modernes Instandhaltungswerk für Elektrotriebfahrzeuge

12.11.18

Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) wird in Offenburg ein modernes Instandhaltungswerk für Elektro-Triebfahrzeuge errichten. Der Weg zum Neubau ist frei, nachdem die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer am Montag, 12. November 2018, in Offenburg den Plangenehmigungsbescheid an den SWEG-Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Uwe Lahl sowie die SWEG-Vorstände Johannes Müller und Tobias Harms offiziell übergab. „Die SWEG hat einen strategisch guten Standort für den Ausbau und die Unterhaltung des Schienennahverkehrs in der Region gefunden“, sagt Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. „Besonders freut es mich, dass keine weitere Fläche versiegelt werden muss und der Standort auch zu Lärmentlastungen an anderer Stelle führt. Erfreulich ist ebenfalls, dass dank der Zusammenarbeit aller Beteiligten die Genehmigung nach nur fünf Monaten erteilt werden konnte.“ SWEG-Vorstandsvorsitzender Johannes Müller: „Das ist ein guter Tag für die Zukunft der SWEG – nachdem wir bereits die Verschmelzung mit der Hohenzollerischen Landesbahn AG erfolgreich vollzogen haben.“ Auch Frank Scherer, Landrat des Ortenaukreises, freut sich über das „zukunftsweisende und innovative“ Projekt: „Mit dem Bau des Instandhaltungswerks wird eine Grundlage für den Einsatz der ersten sauberen Elektrotriebfahrzeuge geschaffen, ab 2022 auch im Netz der Ortenau-S-Bahn. So nimmt die SWEG eine wichtige Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer umwelt- und klimaverträglichen Mobilität im öffentlichen Personennahverkehr ein. Darüber bin ich sehr froh und allen Verantwortlichen dankbar.“



Dr. Lahl: „Das wird ein hochmoderner Instandhaltungsstützpunkt“



Der Standort befindet sich auf dem Areal des ehemaligen Ausbesserungswerkes der Deutschen Bahn im östlichen Bahnhofsgebiet. Die Halle erstreckt sich künftig auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern und beinhaltet zwei Grubengleise, mobile Hebebockanlagen, Dacharbeitsstände und einen durchgängigen Portalkran. „Wir bauen einen hochmodernen Instandhaltungsstützpunkt für Elektrotriebwagen“, sagt Dr. Uwe Lahl. „Von kleinen Durchsichten bis hin zur kompletten Instandsetzung kann dann die gesamte Bandbreite abgedeckt werden.“ Die Wartung von Dieseltriebfahrzeugen lässt sich in der Werkstatt ebenfalls durchführen. An die Halle wird sich ein 530 Quadratmeter großes Nebengebäude anschließen, in dem sich Lagerfläche sowie Büro- und Sozialräume befinden. Insgesamt werden in dem Gebäudekomplex zunächst 15 Arbeitsplätze eingerichtet.



Baubeginn für Januar 2019 geplant



Das 16 700 Quadratmeter große Gelände für den Neubau hat die SWEG von der DB Cargo erworben. Die derzeit noch darauf befindliche Halle und ihr Nebengebäude werden abgerissen. „Sie entspricht nicht mehr den Anforderungen an moderne Instandhaltungsabläufe“, erläutert Tobias Harms, technischer Vorstand der SWEG. Der Baubeginn der neuen Gebäude ist für Januar 2019 vorgesehen, die Fertigstellung für Herbst 2019 – pünktlich zur Lieferung der ersten Elektrotriebfahrzeuge, die die SWEG von Dezember 2019 an im Netz 9b („Freiburger Y“) einsetzt. „Damit sind wir für die Aufnahme des Betriebs im Netz 9b bestens gerüstet“, so Harms. Das Netz hatte die SWEG im Wettbewerb für sich entscheiden können. Es umfasst die Züge auf den Strecken Freiburg – Elzach (Elztalbahn), Breisach – Riegel/Malterdingen (Kaiserstuhlbahn) und Bad Krozingen – Münstertal (Münstertalbahn).

