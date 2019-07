Pressemitteilung BoxID: 759261 (D. Swarovski Tourism Services GmbH)

Swarovski Kristallwelten präsentieren funkelndes Karussell von Designer Jaime Hayon

In Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Künstler und Designer Jaime Hayon schuf Swarovski eine beeindruckende interaktive Installation: Ein Karussell, das mit 15 Millionen Swarovski Kristallen verziert wurde. Die neue Attraktion ist ab sofort für alle Gäste der Swarovski Kristallwelten in Wattens geöffnet.



Mit seinem „Carousel“ gestaltete der spanische Designer Jaime Hayon einen Blickfang in Schwarz-Weiß, der im Kontrast zum üppigen Grün der Gartenlandschaft der Swarovski Kristallwelten steht. In seinem modernen Design interpretiert er das klassische Karussell neu, bewahrt dabei aber dessen nostalgischen Touch.



Das monochrome Design funkelt mit 15 Millionen Swarovski Kristallen auf 12 Dach- und 16 Wandpaneelen und erzeugt mit dem warmen Licht der Beleuchtung eine verträumte Atmosphäre. Brauchtümer und Märchen lieferten die Inspiration für die Fantasiefiguren, auf denen die Gäste Platz nehmen. Das Dach und die Umzäunung zieren fantasievolle Gesichter, die für all die Momente des Glücks, Staunens und Vergnügens sorgen, denen man sich bei einer Fahrt mit einem Karussell nicht entziehen kann.



Auf 12,5 Metern bietet das 6,5 Meter hohe Karussell Platz für bis zu 28 Gäste aller Altersgruppen und eigene Bereiche für Rollstühle. Die Fertigstellung der Installation nahm sechs Monate in Anspruch. „Das Karussell erweckt Gefühle der Freiheit und der Freude – es ist ein Kunstwerk in Bewegung und ein Ort, an dem die Fantasie ihren Lauf nimmt. Ich freue mich für all die Menschen, die in dieses Märchen reisen dürfen. Swarovski gelingt es, gemeinsam mit den Menschen zu träumen und scheut dabei keine Herausforderung. Die Menschen in diesem Unternehmen sind stets bereit, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um eine Idee Realität werden zu lassen. Es ist eine Ehre, an solch einem wundervollen Projekt, das über Jahre hinweg in den Swarovski Kristallwelten zu sehen sein wird, zu arbeiten“, meint Jaime Hayon. Carla Rumler, Cultural Director Swarovski und Kuratorin der Swarovski Kristallwelten, fügt hinzu: „Ein Karussell steht für Unschuld und Unbeschwertheit. Diese spannende Neuinterpretation erweitert den traditionellen Symbolismus und macht daraus ein Kunstwerk. Jaime Hayon bringt unglaubliche Eleganz in seine Charaktere und entführt die Fahrgäste in eine Fantasiewelt voller Kristall und Bewegung.“



Das Karussell befindet sich im südwestlichen Teil des Gartens in unmittelbarer Nähe zu anderen familienfreundlichen Installationen wie dem Labyrinth von André Heller, dem vierstöckigen Spielturm und dem Spielplatz. Im Rest der großzügigen Gartenlandschaft finden die Besucher zahlreiche Werke anderer berühmter Künstler, darunter CAO PERROT, Fredrikson Stallard, Erwin Wurm, Bruno Gironcoli, Thomas Bayrle, Martin Gostner, Kwangho Lee und Alois Schild. „Carousel“ ist das zweite Projekt, für das Swarovski mit Jaime Hayon zusammenarbeitet. 2017 entwarf er für die Swarovski Crystal Palace Kollektion bereits den Luster „Sparkle Shady“ und das „Limited-Edition Multi-Leg Cabinet“.



Das Carousel ist im Juli und August jeden Tag von 10:00 Uhr bis 21:30 Uhr und von September bis Juni täglich von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet. Die Fahrt im Carousel ist im Eintrittspreis inkludiert.



Swarovski Kristallwelten



Die Swarovski Kristallwelten in Wattens machen Kristall von Swarovski zu einem Erlebnis, das sich stetig wandelt und neu erfindet: In den Wunderkammern und im weitläufigen Garten haben internationale, aber auch national renommierte Künstler, Designer und Architekten Kristall auf ihre ganz eigene Art interpretiert. Die Fantasiewelt des ikonischen Riesen bietet auf 7,5 Hektar eine einzigartige Mischung aus zeitgenössischer Kunst, alter Geschichte, faszinierender Natur und einem ganzjährigen Veranstaltungsprogramm für jedes Alter. Seit ihrer Eröffnung 1995 haben die Swarovski Kristallwelten mehr als 14 Millionen Besucher begeistert und gehören damit zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs.



Swarovski



Swarovski bietet ein umfangreiches Produktportfolio, das sich durch einzigartige Qualität, Handwerkskunst und Kreativität auszeichnet. Das Unternehmen wurde im Jahr 1895 in Österreich gegründet und entwickelt, produziert und vertreibt hochwertigstes Kristall, echte Edelsteine, Swarovski Created Diamonds und Zirkonia, Schmuck und Accessoires sowie Lösungen für Interior Design und Beleuchtung. Der Geschäftsbereich Kristall wird in der fünften Familiengeneration geführt und ist weltweit mit rund 3.000 Stores in etwa 170 Ländern vertreten. Mehr als 29.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten 2018 einen Umsatz von rund 2,7 Milliarden Euro.



Zusammen mit den Unternehmen Swarovski Optik (optische Präzisionsinstrumente) und Tyrolit (Schleifwerkzeuge) bildet der Geschäftsbereich Kristall die Swarovski Gruppe. 2018 erzielte die Gruppe mit mehr als 34.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro.



Eine verantwortungsvolle Beziehung zu Menschen und dem Planeten Erde ist seit jeher ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur von Swarovski und in der globalen Agenda zur Nachhaltigkeit des Unternehmens verankert. Darüber hinaus hat das globale Bildungsprogramm Swarovski Wasserschule bisher 500.000 Kinder an den größten Flüssen der Welt erreicht. Die Swarovski Foundation wurde 2013 gegründet, um die philanthropische Tradition von Daniel Swarovski weiterzuführen. Sie fördert Kultur und Kreativität, engagiert sich für die Stärkung des menschlichen Empowerments und setzt sich für den Schutz der Umwelt ein.



