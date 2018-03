"Musik im Riesen" 2018: barocke Stimmen, elegante Streicher- und Philip Glass am Klavier

Sein 15-jähriges Bestehen feiert „Musik im Riesen“ vom 24. bis 27. Mai 2018, indem es einige zentrale Programmlinien vertieft und zusammenführt. Mit dem US-amerikanischen Künstler Philip Glass würdigt das Kammermusikfestival der Swarovski Kristallwelten in Wattens/Tirol einen der einflussreichsten Komponisten der Gegenwart. Vokalmusik aus Renaissance und Barock sowie klassische Werke für Streichquartett und -quintett stehen in fünf weiteren Konzerten auf dem Programm.



Thomas Larcher, künstlerischer Leiter des Festivals, greift im Jubiläumsjahr einige wesentliche kammermusikalische Themen auf: Streichquartette, Klavierwerke in unterschiedlichen Besetzungen und Vokalmusik. Dafür konnten Musiker gewonnen werden, „die wir schon seit vielen Jahren wieder einladen wollten, wie das Quatuor Ébène, Vox Luminis und das Tetzlaff Quartett, dazu den Tenor Julian Prégardien und Les Talens Lyriques.“ Ein besonderes Ereignis ist der Porträtabend für Philip Glass – „und eine seltene Gelegenheit, den Komponisten nicht nur im Gespräch, sondern auch als Interpreten seiner eigenen Werke zu erleben“, wie Thomas Larcher betont.



Philip Glass als Solist



In Wort und Ton gibt „Musik im Riesen“ 2018 Einblick in das Schaffen des 1937 geborenen US-amerikanischen Komponisten Philip Glass und rückt dabei seine Klaviermusik ins Zentrum. Bis zu vier Klaviere zugleich kommen im ersten Teil des Konzerts in der Manufaktur im Swarovski Werk 1 zum Einsatz. Gespielt wird die Glass’sche Kammermusik vom US-amerikanischen Dirigenten und Pianisten Dennis Russell Davies sowie von Maki Namekawa, Francesco Prode, Emanuele Torquati und Philip Glass selbst.



Im zweiten Teil dirigiert Davies das „Tirol Concerto for Piano and Orchestra“ – Maki Namekawa am Klavier wird dabei vom Tiroler Kammerorchester InnStrumenti begleitet. Seit 2000 bekannt als musikalisches Thema von Fernsehsendungen und Kinospots, ist das „Tirol Concerto“ aus der Feder von Philip Glass zu einem unverwechselbaren Tiroler Klangbild geworden. Der Abend wird außerdem von Schülern der Musikschule Wattens begleitet, die damit an das auf die Förderung junger Musiker ausgerichtete Masterclass-Programm „Impuls“ des Festivals anknüpfen. „,Musik im Riesen? richtet sich seit nunmehr 15 Jahren an junge Interpreten und Musikbegeisterte, an die heimische Bevölkerung und an ein Publikum, das von weiter her kommt, um die hohe Qualität der Konzerte und den intimen Rahmen des Festivals zu genießen.“, sagt Stefan Isser, Geschäftsführer der D. Swarovski Tourism Services GmbH.



Streicher im Quartett und Quintett



Auf eine der wesentlichen Gattungen der klassischen Musik, das Streichquartett und seine erweiterten Formen, legt Festivalleiter Thomas Larcher von jeher besonderes Augenmerk. Seiner Einladung in die Swarovski Kristallwelten ist dieses Mal unter anderem das Quatuor Ébène gefolgt, welches das Festival mit einem Programm rund um die Werke Ludwig van Beethovens eröffnet. Zwei Tage darauf erklingt ein Streichquartett von Felix Mendelssohn-Bartholdy, wenn das Tetzlaff Quartett zu Gast ist. Dessen vier Musiker sind in der Branche äußerst renommiert: die beiden Solisten Christian Tetzlaff (Violine) und seine Schwester Tanja Tetzlaff (Cello) sowie die Konzertmeisterin der Zürcher Oper, Hanna Weinmeister (Viola) und Elisabeth Kufferath (Violine). Ähnliches gilt für das Quintett, das das letzte Konzert des Festivals 2018 bestreitet: Die Geigerin Hyeyoon Park, der Cellist Kian Soltani, der Pianist Benjamin Grosvenor, Bratscher und Komponist Brett Dean sowie der Kontrabassist Leon Bosch beschließen „Musik im Riesen“ 2018 unter anderem mit Schuberts „Forellenquintett“.



Musik der Liebe, Licht und Schatten



Wo die Streicher Glanzlichter mit Musik der Klassik und Romantik setzen, besingt der Tenor Julian Pregardien die Liebe im Klang des Barock. Instrumental begleitet wird er bei den „Chants d’amour“ von Musikern des Ensembles Les Talens Lyriques unter der Leitung von Christophe Rousset. Erinnerungen an eines der atmosphärisch dichtesten und schönsten Konzerte des Festivals weckt schließlich das belgische Vokalensemble Vox Luminis, das 2014 mit Heinrich Schütz’ „Musikalischen Exequien“ in Wattens gastierte. Diesmal hat das Alte-Musik-Ensemble unter dem Titel „Light and Shadow“ Kompositionen aus Englands Renaissance und Barock ausgewählt – ein Motto, das zu den Swarovski Kristallwelten mit ihren im Licht funkelnden Kunstwerken besonders gut passt.



Weitere Informationen und das detaillierte Programm finden Sie unter www.kristallwelten.com/musik.



KARTENVERKAUF

Tickets erhältlich bei allen oeticket Vorverkaufsstellen, im oeticket Center Innsbruck, Tel. +43 512 341034, und auf www.oeticket.com.



Musik im Riesen

„Musik im Riesen“ bringt Jahr für Jahr international bekannte Solisten und hochkarätige Ensembles aus dem Bereich klassischer Musik in den Swarovski Kristallwelten in Wattens zusammen. Dabei wird unter der künstlerischen Leitung von Thomas Larcher große musikalische Qualität und Vielfalt auf kleinem Raum geboten, Weltstars in intimer Atmosphäre und Begegnungen mit altbekannten und überraschend neuen Kompositionen.



Swarovski Kristallwelten

Die Swarovski Kristallwelten machen Kristall von Swarovski zu einem Erlebnis, das sich stetig wandelt und neu erfindet: In den Wunderkammern und im weitläufigen Garten haben internationale, aber auch national renommierte Künstler, Designer und Architekten Kristall auf ihre jeweils eigene Art interpretiert. Nach ihrer dritten und bisher größten Erweiterung von 2013 bis 2015 bietet die Fantasiewelt des ikonischen Riesen auf 7,5 Hektar eine einzigartige Mischung aus zeitgenössischer Kunst, uralter Geschichte, faszinierender Natur und einem ganzjährigen Veranstaltungsprogramm für alle Altersstufen – dem Riesen-Spielplan. Seit ihrer Eröffnung 1995 haben die Swarovski Kristallwelten mehr als 13 Millionen Besucher begeistert. Damit gehören sie zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs.



Swarovski

Swarovski bietet ein umfangreiches Produktportfolio, das sich durch einzigartige Qualität, Handwerkskunst und Kreativität auszeichnet. Das Unternehmen wurde im Jahr 1895 in Österreich gegründet und entwickelt, produziert und vertreibt neben qualitativ hochwertigen Kristallen, synthetischen Schmucksteinen und echten Edelsteinen auch Schmuck, Accessoires und Beleuchtungslösungen. Der Geschäftsbereich Kristall wird in der fünften Generation von der Familie geführt und ist weltweit mit rund 2.800 Stores in etwa 170 Ländern vertreten. Mehr als 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von rund 2,6 Milliarden Euro. Zusammen mit seinen Schwesterunternehmen Swarovski Optik (optische Präzisionsinstrumente) und Tyrolit (Schleifwerkzeuge) bildet der Geschäftsbereich Kristall die Swarovski Gruppe. 2016 erzielte die Gruppe mit mehr als 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von rund 3,37 Milliarden Euro. Eine verantwortungsvolle Beziehung zu Mensch und Planet ist wesentlicher Teil der Unternehmenskultur von Swarovski. Das globale Bildungsprogramm Swarovski Wasserschule hat 461.000 Kinder an den weltgrößten Gewässern erreicht und die im Jahr 2013 gegründete Swarovski Foundation fördert Kreativität und Kultur, engagiert sich für das Wohl des Menschen und den Schutz natürlicher Ressourcen.

www.swarovskigroup.com



kultur.tirol

Die www.kultur.tirol ist die zentrale Kommunikationsplattform der Tirol Werbung im Kulturbereich. Die ab November 2017 neu gestaltete Plattform rückt mehrmals im Jahr ein zentrales Tiroler Kulturthema ins Blickfeld und erzählt Geschichten rund um Künstlerpersönlichkeiten, Aufführungsorte, Kulturprojekte und Hintergründe. Zugleich finden Kulturinteressierte auf www.kultur.tirol einen umfangreichen Veranstaltungskalender, Event-Tipps, Gewinnspiele und Kultur Packages.

D. Swarovski Tourism Services GmbH

Kristall von Swarovski fasziniert Menschen auf der ganzen Welt. Im Jahr 1995, dem 100-jährigen Gründungsjubiläum des Unternehmens, entstand erstmals ein Ort, der aus Kristall ein Erlebnis machte: die Swarovski Kristallwelten. Gemeinsam mit den Swarovski Kristallwelten Stores Innsbruck und Wien bilden sie die D. Swarovski Tourism Services GmbH. Als funkelnde Orte des Staunens verbinden sie Kunst mit Lifestyle und österreichische Tradition mit einem international erfolgreichen Touristikmodell. Unter der Leitung von Geschäftsführer Stefan Isser setzt sich ein Team aus 380 Mitarbeitern dafür ein, dass die Besucher dieser Erlebnisdestinationen immer wieder neue Interpretationen des Kristallinen erfahren können. Das zeigt nicht zuletzt die Erweiterung der Swarovski Kristallwelten in eine einzigartige Welt des Staunens im Jahr 2015. So präsentiert sich die D. Swarovski Tourism Services GmbH stets überraschend und modern, als zuverlässiger Partner für die Tourismusbranche sowie als konstanter Attraktionspunkt für Österreichreisende. Als eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Österreich haben die Swarovski Kristallwelten bereits mehr als 13 Millionen Besucher begeistert.

