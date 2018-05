Genuss im Riesen: Kulinarische Highlights in den Swarovski Kristallwelten

Appetit auf mehr: Die Swarovski Kristallwelten in Wattens bei Innsbruck laden ganzjährig zu besonderen Gourmet-Erlebnissen ein. Beim Lying Dinner unter der Kristallwolke oder ausgiebigem Brunch im Restaurant Daniels Kristallwelten kommen Genießer voll auf ihre Kosten. Passend zum diesjährigen Motto des Sommerfestivals „Der verzauberte Garten“ überrascht Küchenchef Michael Gruber außerdem mit raffinierten Blüten-Gerichten.



Die Swarovski Kristallwelten bieten ihren Gästen stets ein außergewöhnliches Kulinarik-Programm. Wer einmal wie die alten Römer speisen möchte, kann am 1. Juni beim Lying Dinner im Garten des Riesen teilnehmen. Zu stimmungsvoller musikalischer Begleitung genießen die Gäste im Liegen ein aufwendig zubereitetes Zehn-Gänge-Menü. Über ihnen funkelt die Kristallwolke im Abendlicht mit über 800.000 von Hand gesetzten Kristallen, was für eine besondere Stimmung sorgt.



Das Restaurant Daniels Kristallwelten steht für eine internationale, regionale und saisonale Küche. Gäste speisen in lichtdurchfluteten Räumlichkeiten mit Blick auf die umliegende Berglandschaft. Jeden Sonntag von 10 bis 13 Uhr lädt das Daniels Kristallwelten zum ausgiebigen Sonntagsbrunch mit einer großen Auswahl an herzhaften und süßen Leckereien ein, dazu gibt es Prosecco und frisch gepresste Säfte. Unter der Woche erwartet die Gäste eine umfangreiche Frühstückskarte mit Spezialitäten aus aller Welt. So gestärkt können sie anschließend in aller Ruhe die Wunderkammern mit Werken internationaler Künstler und den Garten des Riesen erobern. Im Garten des Riesen ergänzen der „Dicke Bus“ von Künstler Erwin Wurm und die mobile Eis Ape das vielfältige kulinarische Angebot.



Beim diesjährigen Sommerfestival „Der verzauberte Garten“ verwandelt sich der Außenbereich rund um den Riesen von 1. Juli bis 31. August 2018 in eine märchenhafte Kulisse aus Blumen und Blüten, erschaffen vom britischen Set-Designer und Künstler Simon Costin. Das florale Thema wird auch kulinarisch aufgegriffen: Küchenchef Michael Gruber und sein Team überraschen ihre Gäste während des Festivals mit außergewöhnlichen Kreationen wie Veilchencocktails, Rosenblüteneis und blumigen Tees. Naschkatzen kommen nicht nur während des Festivals auf ihre Kosten: In der hauseigenen Patisserie werden ganzjährig aufwendige Pralinen, Kuchen und Torten hergestellt, die auch als Souvenir für Familie und Freunde mitgenommen werden können.



Popcorn satt heißt es dagegen beim Kino Open-Air von 1. bis 31. August 2018 im Garten des Riesen. Gezeigt werden zwei Highlights pro Tag: ein Kinderfilm um 15:30 Uhr und ein Abendfilm für Erwachsene um 20:15 Uhr. Das Programm umfasst Blockbuster verschiedener Genres, welche im außergewöhnlichen Ambiente der Swarovski Kristallwelten für ein völlig neues Kinoerlebnis sorgen.



Wer sich bei all der Schlemmerei nach etwas Aktivem sehnt, kann von Juni bis September an den Yin Yoga Stunden teilnehmen, bei denen Besucher jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr den Tag im Garten des Riesen ausklingen lassen. Sonntags gibt es Yang Yoga Stunden mit anschließendem Vitalfrühstück im Daniels Kristallwelten. Für diejenigen, die sich lieber beim Tanzen ihre Körper verbiegen, veranstaltet das Restaurant jeden Donnerstag ab 17 Uhr den Daniels Music Club mit ausgewählten DJ Sets und raffinierten Cocktails.

