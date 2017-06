Schweiß und Stiche beim SVWW-Laktattest - Mittwoch erstes Testspiel

Schweißtreibende Runden und dann noch ein Stich ins Ohrläppchen – so sah der Vormittag für die Profis des SV Wehen Wiesbaden am zweiten Tag der Vorbereitung auf die Drittliga-Saison 2017/18 aus. Im Frankfurter Sportzentrum Kalbach absolvierten die Rot-Schwarzen ihre Bahnen und ließen sich vom medizinischen „iQathletik“-Team und SVWW-Fitness-Trainer Sebastian Wagener beim Laktattest die obligatorischen Blutstropfen zur Leistungsdiagnostik klaglos abzapfen. Nicht mit dabei waren Jules Schwadorf (Leisten-Operation), David Blacha und Michael Akoto.



Das erste Testspiel des SVWW in der Vorbereitung wird am nächsten Mittwoch, 21. Juni, auf dem Halberg in Taunusstein-Wehen ausgetragen. Gegner um 18.30 Uhr ist der der Oberligist SV Gonsenheim. Der Eintritt ist frei.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren