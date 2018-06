Kurzurlaub.de wird Reiseveranstalter

Am 1. Juli kommt das neue Reiserecht. Ab diesem Zeitpunkt geht Kurzurlaub.de neue Wege. Um den eigenen Hotelpartnern noch mehr Flexibilität zu bieten, werden die Deutschland-Spezialisten zum Reiseveranstalter.



„Durch das Pauschalreiserecht kommen viele neue Herausforderungen auf die Hotels zu“, sagt David Wagner, Geschäftsführer von Kurzurlaub.de. Er fährt fort: „Wir unterstützen unsere Partner bei diesem Thema und haben für die Hoteliers eine Lösung gefunden, die sie rechtlich absichert und dazu noch entlastet. Die Hotelpartner sind mit uns als Pauschalreiseveranstalter hervorragend aufgestellt.“



Kurzurlaub.de übernimmt somit zusätzliche Pflichten: Die Nummer eins für Kurzreisen im Bundesgebiet gewährleistet zukünftig die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherungsmaßnahmen und versorgt die Buchenden mit den entsprechenden Formularen und Informationen. Davon sollen auch die Gäste profitieren. Denn das Pauschalreiserecht hat den Anspruch, für eine bessere Absicherung der Reisenden zu sorgen.



Die weiteren Vorteile einer Zusammenarbeit bleiben für die Hotelpartner bestehen. Beispielsweise behält Kurzurlaub.de keine Gelder der Gäste ein, sondern die Kunden zahlen direkt beim Hotel. Außerdem stehen die Reise-Experten den jeweiligen Häusern mit Rat und Tat zur Seite.

Kurzurlaub.de

Kurzurlaub.de ist Marktführer für Kurzreisen in Deutschland zwischen zwei und fünf Tagen. Die Deutschland-Spezialisten bieten das ganze Jahr über mit mehr als 30.000 verschiedenen Kurzreisepaketen die größte Vielfalt an Hotel-Arrangements. Kurzurlaub.de ist ein Service der Super Urlaub GmbH, die ihren Sitz in Schwerin hat.​

