Die Sunstar Sommersaison 2018: Rekordwerte erzielt

In der zurückliegenden Saison (Mai-Oktober 2018) konnte die Sunstar Hotelgruppe das beste Sommer Ergebnis seit dem Beginn ihrer Geschäftstätigkeit verzeichnen. Nachfrage aus allen Regionen gesteigert. Neben den florierenden Quellmärkten China (+12%) und Golfstaaten (+14%), wussten auch die Zuwächse aus Grossbritannien (+7.2%) und dem Schweizer Markt (+2.9%) zu gefallen. Die heimischen Gäste verbrachten bei heissem Sommerwetter wieder vermehrt ihre Ferien in den Schweizer Bergregionen. Erfreulich ist auch die positive Langzeitentwicklung der Logiernächte aus den USA: 2013 lag deren Anteil bei 2.2% und konnte sich im Sommer 2018 mit einer Verbesserung um 131% auf 4.9% erhöhen. Diese Entwicklung korreliert mit den Analysen von Schweiz Tourismus, die für den amerikanischen Markt von einer Trendwende sprechen. Insgesamt konnte die Sunstar Gruppe die Logiernächte um 1.2 % steigern, trotz den wegen Umbauten verkürzten Öffnungszeiten in mehreren Hotels. Ausblick Wintersaison 2018/19 Der Buchungsstand für den kommenden Winter liegt momentan leicht über dem Vorjahresniveau (+1%). Bei guten Schneeverhältnisse dürfen wir mit einer weiteren Steigerung für die Saison 2018/19 rechnen.

Sunstar Hotels Management AG

Die 1969 gegründete und an der elektronischen Handelsplattform OTC-X der Berner Kantonalbank gelistete Sunstar-Holding AG mit Sitz in Liestal/BL besitzt und betreibt elf SUNSTAR Ferienhotels im 4-Sterne-Segment in den Schweizer Bergen, im Tessin und im Piemont (Arosa, Davos, Flims, Klosters, Lenzerheide, Grindelwald, Wengen, Saas-Fee, Zermatt, Brissago und Isola d'Asti/Piemont) mit insgesamt 1'800 Betten. Frühestens Ende 2020 ist die Eröffnung eines weiteren Betriebes in Pontresina mit 108 Betten vorgesehen. Die Planungen für dieses Projekt befinden sich in der Endphase. Als weltweit erste Hotelgruppe garantiert Sunstar seit 2008 klimaneutrale Ferien in allen Schweizer Betrieben. Neben ihrer nachhaltigen Ausrichtung legt Sunstar auch Wert auf vielfältige Ferien- und Erlebnisangebote zu einem attraktiven Preis-/Leistungs-Verhältnis. Das Downloadportal für Bildmaterial finden Sie unter www.sunstar.ch/de/medien