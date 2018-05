Mittwochsaktion von Sunny Cars: Preisnachlass in Höhe von 15 Euro auf jede Mietwagenbuchung am 2. Mai 2018

Alles billiger macht der Mai: Bei Sunny Cars gibt es am ersten Werktag im Wonnemonat Mai eine Preis-Aktion. Auf jede Mietwagenbuchung am kommenden Mittwoch, den 2. Mai 2018, wird ein Nachlass in Höhe von 15 Euro eingeräumt.



Das Angebot gilt für alle Fahrzeugkategorien und weltweiten Zielgebiete von Sunny Cars sowie für den Mietzeitraum ab 2. Mai 2018 bis zum 31. Oktober 2019. Somit kann der Preisnachlass auch von Mietwagenurlaubern genutzt werden, die schon jetzt langfristige Reisepläne schmieden. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage.



Die Mietwagenkunden profitieren bei Sunny Cars nicht nur vom attraktiven Mittwochsrabatt, sondern auch von einem umfangreichen Leistungspaket, das in dieser Form nur bei Sunny Cars buchbar ist. Sämtliche Mietwagenpakete enthalten einen umfassenden Rundum-Sorglos-Schutz, darunter unbegrenzte Kilometer und zahlreiche Inklusive-Leistungen.



Hierzu gehört der Vollkaskoschutz mit Erstattung der Selbstbeteiligung inklusive Schäden an Glas, Dach, Reifen, Unterboden inklusive Ölwanne und Kupplung, ein Kfz-Diebstahlschutz mit Erstattung der Selbstbeteiligung auch für Schäden Autoradio und Navigationssystem in Verbindung mit einem Einbruchsschaden sowie eine Zusatzhaftpflichtversicherung in Höhe von mindestens 7,5 Millionen Euro für den Fall, dass die landesübliche Deckungssumme nicht ausreicht.



Wer die Mittwochsaktion von Sunny Cars nutzen und sich die attraktiven Inklusive-Leistungen von Sunny Cars sichern möchte, kann den vergünstigten Mietwagen über das Reisebüro, unter der Internet-Adresse https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900 buchen.

Sunny Cars GmbH

Sunny Cars wurde vor über 25 Jahren in München gegründet und arbeitet heute mit lokalen Fahrzeugflottenanbietern an mehr als 8.000 Mietstationen in über 120 Destinationen zusammen, die seinem hohen Qualitäts- und Servicestandard entsprechen. Mietautos von Sunny Cars stehen für ungetrübte Urlaubsstimmung ohne Preisaufschläge: Die wichtigsten Leistungen sind im Preis für den Sunny Cars-Mietwagen enthalten und sorgen für ein sorgloses Fahrvergnügen.



