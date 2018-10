Frühbucheraktion für alle Sunny Cars Destinationen weltweit

19.10.18

Weltweiter Rabatt auf den Mietwagen: Sunny Cars hat eine aktuelle Frühbucheraktion gestartet und räumt auf alle Buchungen bis zum 29. Oktober 2018 einen Preisnachlass in Höhe von 15 Euro ein. Die Ermäßigung gilt für jede der über 8.000 Mietstationen in aller Welt, die Sunny Cars in seinem Programm hat. Eingeräumt wird der Nachlass für sämtliche Fahrzeugkategorien und Mietwagenpakete für den Reisezeitraum ab sofort bis zum 31. März 2020. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage.



Das Spannende: Die Frühbucheraktion kann für die allgemein gültigen und sehr umfangreichen Alles-Inklusive-Pakete von Sunny Cars genutzt werden, aber auch für die Sonderpakete Ohne-Kaution, Express und Premium, die in dieser Form für ausgewählte Urlaubsziele nur bei Sunny Cars buchbar sind. Hier sichern sich Mietwagen-Urlauber attraktive Zusatzleistungen wie eine Bevorzugung bei der Abholung und Rückgabe ihres Fahrzeugs, aber auch die Möglichkeit, das Fahrzeug ohne Hinterlegung einer Kaution am Ferienziel anmieten zu können. Für die Sonderpakete von Sunny Cars ist die Vorab-Registrierung per Internet notwendig. Den Link hierfür erhalten die Kunden bei der Zusendung der Reiseunterlagen.



Von A wie Andorra bis Z wie Zypern: Insgesamt hat Sunny Cars über 8.000 Mietstationen in über 120 Destinationen weltweit in seinem Programm. Die Kunden gehen rundum abgesichert auf Urlaubsfahrt und können sich auf ein umfangreiches Leistungspaket verlassen. Erst vor kurzem hat der Mietwagen-Experte die „Personal Accident Insurance“ (PAI) eingeführt, mit der die Absicherung im Falle eines Unfalls nochmals verstärkt wurde.



Buchbar sind die Angebote von Sunny Cars über das Reisebüro, unter der Internet-Adresse https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900.

