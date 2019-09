Pressemitteilung BoxID: 765792 (Sunny Cars GmbH)

Beim Mietwagen für Ferienziele weltweit sparen

Bei Sunny Cars gibt es am 5. September auf jede Neubuchung 15 Euro Preisnachlass

Von A wie Andalusien bis Z wie Zypern: Beim weltweiten Mietwagen-Portfolio von Sunny Cars kann am Donnerstag, den 5. September 2019, kräftig gespart werden. Der Mietwagen-Experte räumt an diesem Tag auf jede Neubuchung einen Nachlass in Höhe von 15 Euro ein. Die Aktion gilt für den Mietzeitraum ab dem 5. September 2019 und ist zeitlich unbegrenzt – somit kann der Rabatt auch für Reisen in zeitlicher Ferne in Anspruch genommen werden. Es gilt eine Mindestmietdauer von fünf Tagen.



Genutzt werden kann der weltweite Preisnachlass nicht nur für die über 120 touristischen Zielgebiete in aller Welt, für die Sunny Cars Mietautos anbietet, sondern auch für sämtliche Leistungspakete des Unternehmens. Hierzu zählen die Standard-Inklusive-Angebote, bei denen umfangreiche Versicherungs- und Service-Leistungen im Mietwagenpreis enthalten und die Kunden somit rundum abgesichert sind.



Vielerorts bietet Sunny Cars auch attraktive Zusatzpakete wie Premium Plus, Premium, Express und Ohne-Kaution an, bei denen die Inklusive-Leistungen um zusätzliche Optionen ergänzt werden. Hierzu gehört beispielsweise die Möglichkeit, das Fahrzeug vor Ort ohne Hinterlegung einer Kaution zu übernehmen, oder bei der Abholung und Rückgabe des Mietwagens bevorzugt zu werden.



Buchbar sind sämtliche Mietwagen von Sunny Cars über das Reisebüro, die Internet-Adresse https://www.sunnycars.de sowie telefonisch unter 089 - 82 99 33 900.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (