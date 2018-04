Reiselust zum Anziehen

Mobiles Reisen mit Sunlight, das ist mehr als meilenweites Cruisen Richtung Freiheit. Das echte Sunlight-Feeling verbindet gemütliches Wohnen mit Outdoor-Aktivitäten, Naturerlebnissen und sportlichen Herausforderungen. Dieses Lebensgefühl können alle Fans der Reisemobilmarke jetzt überallhin mitnehmen. Denn mit der Lifestyle Kollektion gibt es die passende, wärmende Kleidung für alle, die es bei Wind und Wetter nach draußen zieht.



So wie das Factory Team. Wer hätte die Outdoor-Tauglichkeit der Kollektion besser unter realen Bedingungen testen können als die Mitglieder dieser abenteuerlustigen, dynamischen Truppe? Profi-Freeriderin Lena Stoffel und Sportfotograf Martin Erd, die mit ihren Sunlight Reisemobilen von einem Projekt zum nächsten fahren, lieben das Leben auf Tour. Ob die Suche nach dem perfekten Motiv oder der Reiz steiler, schneebedeckter Hänge – wenn sie an einem landschaftlichen Hotspot ankommen, müssen sie sofort hinaus in die Natur. „Das Van Life passt genau zu meinem Lebensstil“, sagt Lena. „Damit bin ich unbegrenzt flexibel und überall auf der Welt zuhause. Und wenn ich den Camper verlasse, kuschele ich mich in meine Sunlight Daunenjacke und nehme dieses Gefühl von Geborgenheit einfach mit.“



Für alle Eventualitäten gewappnet



Auch Martin will auf seinen Camper Van Cliff nicht mehr verzichten. Als Profifotograf nutzt er jeden Moment Tageslicht. Sein Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang und endet erst, wenn der letzte Sonnenstrahl erloschen ist. „Daher ist für mich das Leben mit dem Cliff ideal. Ich kann mich direkt an meinen Fotospot stellen und habe keine Anfahrtszeit, wenn ich morgens in aller Frühe loslege. Schnell meine Sunlight Outdoor Bekleidung überziehen und schon bin ich selbst im Morgengrauen in der rauen Natur warm und wetterfest eingepackt“, sagt Martin.



Das Factory Team trägt nicht nur mit Begeisterung die funktionale Kleidung, es ist auch mit dafür verantwortlich, dass die Kollektion optisch eine gute Figur macht. Sunlight hat die Gestaltung der Mode zusammen mit Yve Schuster, Freundin des Bikeprofis und Factory Team Mitglieds Guido Tschugg, umgesetzt. Unter dem Namen Kreatyve arbeitet sie selbstständig im Bereich Grafik, Textil und Marketing. Besonderen Wert hat Yve auf die vielen kleinen Details wie Lederpatches und Stofflabels gelegt. Insgesamt umfasst die Kollektion Daunenjacken und -westen für Männer und Frauen, Strickmützen und Caps, mit denen alle Sunlight-Fans für das Leben mit der Natur bestens ausgestattet sind.



Wer die Produkte der Lifestyle Kollektion kennenlernen möchte, findet unter https://www.sunlight-original-zubehoer.com/lifestyle-kollektion/ alle wichtigen Informationen. Erhältlich sind die Kleidungsstücke bei den Sunlight Fachhändlern, die sich über die Fachhändlersuche der Website regional zuordnen lassen.



Sunlight GmbH

Die Sunlight GmbH entwickelt und vertreibt Reisemobile und Camper Vans im Einstiegssegment. Die Marke verkörpert Dynamik, pure Abenteuerlust, sportliche Aktivität und außergewöhnliche Erlebnisse. Sie ist genau auf die Ansprüche von modernen, aktiven Menschen zugeschnitten, die flexibel und gleichzeitig komfortabel in einem sportiven Design reisen möchten.



Alle Sunlight-Fahrzeuge bieten Spitzenqualität und modernste Technik.

Die Sunlight GmbH ist ein Unternehmen der Erwin Hymer Group.





