Lust auf Vanlife

07.02.19

Mal eben durch Instagram gescrollt und unzählige Bilder vom perfekten Roadtrip entdeckt. Hier schlängelt sich das Reisemobil den Berg hinauf und bringt Wintersport-Fans ans Ziel. Dort steht es als mobiles Zuhause für die Surf Crew am Strand. Dann cruist es wieder über die Landstraße auf dem Weg zu neuen Entdeckungen. Genauso kann Caravaning sein – für jeden individuell anders, aber immer mit dem passenden Gefährt(en). Mit einem Fahrzeug wie dem neuen Van des Reisemobilherstellers Sunlight.



Das Zuhause im Gepäck



Die neueste Modellreihe von Sunlight ist mit ihren smarten Maßen und dem großzügigen Wohnraum so vielseitig, dass sie jede Tour problemlos mitmacht. Natur pur, Sport total oder Sightseeing in der City, Hauptsache Land und Leute live erleben. Der Van als fahrbares Stück Heimat bietet den gesamten Komfort eines vollwertigen Reisemobils, ist dabei aber schmaler und damit deutlich wendiger im Straßenverkehr. Damit eignet er sich auch als Zweitwagen, der Alltagstauglichkeit mit absoluter Freiheit kombiniert.



Perfekt für Einsteiger geeignet



Preislich im Einstiegsbereich der Reisemobile gelegen kann der Van mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis und Qualität aus deutscher Produktion punkten. Damit ist er gerade auch für Caravaning-Neulinge das optimale Modell. Dabei verfügt er über ausreichend Platz für Reisende mit viel Sportequipment oder für moderne Nomaden, die gerne ausgiebig und mit viel Gepäck auf große Fahrt gehen.



Bis ins Detail durchdacht



Besondere Merkmale des neuen Vans: Er basiert auf einem Citroen Chassis. Er ist in zwei Grundrissen als V 60 mit 5,99 Metern Länge und Querbett sowie als V 66 mit 6,65 Metern Länge und zwei Längsbetten erhältlich. Und er kombiniert die schmale Form mit einem geringen Eigengewicht. Ausgestattet mit Wohnraum, Küche, Bad und Schlafbereich ist der Van so wohnlich wie modernes Apartment. Komfort im Touralltag bieten unter anderem eine Doppel-USB Steckdose, ein Soft-Close-System für die Dachstauschränke und eine geräumige Heckgarage für Gepäck und Sportgeräte.



Wer wissen will, was am Caravaning-Trend dran ist, muss es selbst ausprobieren. Einfach die Nase in Richtung Freiheit und Abenteuer halten, dann gibt es kein Zurück mehr. Der neue Van von Sunlight wartet schon.





