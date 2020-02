Pressemitteilung BoxID: 785493 (Sunflower Management GmbH & Co. KG)

Leonardo Hotels hat neuen Studiengang "Culinary Management" gestartet

Über den Tellerrand hinaus

Viele Karrieren beginnen in der Küche: Als Koch hat so mancher Hotelier angefangen und sich über Weiterbildungen und Aufbaustudien später für das Management qualifiziert. Doch warum nicht gleich in die potenzielle Karriere einsteigen? Der neue duale Bachelor-Studiengang Culinary Management von Leonardo Hotels Central Europe und der IUBH Internationale Hochschule verbindet erstmalig die praktische Kochausbildung mit ökonomischen Studieninhalten. Diese Kombination bietet den Absolventen ein breites Spektrum an Karrierewegen: vom Koch über Küchenchef oder Food & Beverage Manager bis zum Hoteldirektor. Im Oktober nahmen die ersten Kandidaten ihr Studium auf. Gestern kamen die knapp 20 Studierenden auf Einladung von Leonardo Hotels Central Europe nach Berlin, um gemeinsam den Kick Off des neuen Studienganges zu feiern.



„Die ersten drei Monate war ich im Frühstücksbereich. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich bin ein totaler Hands-on-Typ und mag den Kontakt zu den Gästen und die Arbeit im Team. Der Praxisbezug ist für mich deshalb die perfekte Ergänzung zum Studium“, resümiert Vivian Dietmeier, duale Studentin aus Mannheim, die ersten Monate ihres Studiums.



Der duale Bachelor-Studiengang Culinary Management vernetzt Theorie und Praxis eng miteinander: Die Studierenden erlernen neben dem Kochhandwerk auch ökonomisches Fachwissen in Bereichen wie Kalkulation, Food & Beverage Management oder Sales & Marketing. So kann das theoretische Wissen gleich in der Praxis angewendet und vertieft werden. „Ich finde es super hilfreich, schon während des Studiums Praxiserfahrung zu sammeln. So versteht man auch viel besser, was man in der Hochschule vermittelt bekommt“, erklärt Lukas Rumler, der seine Praxisphasen im Leonardo Royal Munich macht.



Das duale Studium ist derzeit an den Standorten München, Mannheim und Frankfurt möglich. Die Studierenden arbeiten hier während des Semesters in einem der Leonardo Hotels. Zudem haben sie die Möglichkeit, Praktika auch an den internationalen Standorten der wachstumsstarken Hotelkette zu absolvieren. „Der einwöchige Wechsel zwischen Praxis und Theorie kommt bei unseren Studierenden bestens an, da sie genug Gelegenheit haben, sich in sämtlichen Bereichen des Hotelmanagements auszuprobieren. So werden sie z.B. in die Erarbeitung eines F&B Konzeptes für eine Hotel-Neueröffnung eingebunden und können ihre eigene Karriere ohne Umwege planen und einschlagen“, so Anke Maas, Director Human Resources Leonardo Hotels Central Europe. Zusätzlich zum Studienabschluss B.A. Culinary Management kann die IHK-Prüfung zum Koch abgelegt werden. Die Studiengebühren werden von Leonardo Hotels Central Europe übernommen.



„Ursprünglich war meine Überlegung nach dem Studium vielleicht selbst ein kleines Restaurant aufzumachen. Aber jetzt gefällt es mir im Hotel so gut, dass ich hier nach dem Studium gerne bleiben würde, zum Beispiel als F&B-Manager“, so Robin Martin, dualer Student aus München, zu seinen Plänen nach dem Abschluss.



Über uns



LEONARDO HOTELS CENTRAL EUROPE mit Hauptsitz in Berlin ist verantwortlich für das Hotelportfolio in den Märkten Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechische Republik, Ungarn, Spanien sowie Italien. Die Markenfamilie besteht aus: Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels und NYX Hotels by Leonardo Hotels. In zentralen Destinationen gelegen, stehen sie für hohe Qualitäts- und Servicestandards sowie stilvolles Interieur Design mit regionalem Flair.



In jedem Leonardo Hotel steht der Gast mit seinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen im Mittelpunkt – zugewandt und aufmerksam für die vielen Dinge, die den Aufenthalt so besonders machen. Das prägt seit jeher das Selbstverständnis des Unternehmens. Hier kann jeder entspannt ankommen, durchatmen und sich einfach wohlfühlen, egal ob die Reise geschäftlich oder privat geprägt ist.



Leonardo Hotels Central Europe ist Teil der Fattal Hotel Group, die 1998 von David Fattal gegründet wurde. Sie ist eine der wachstumsstärksten Hotelketten in Europa & Israel und betreibt 225 Hotels mit 43.000 Zimmern in 107 Destinationen und 20 Ländern. Zum Markenportfolio gehören: Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels, NYX Hotels by Leonardo Hotels, Jurys Inn, Apollo Hotels und Herods. Die israelische Hotelgruppe ist an der Tel Aviv Stock Exchange (TASE) gelistet. www.leonardo-hotels.de

