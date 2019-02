Leonardo Hotel Wolfsburg City Center neu aufgestellt

28.02.19

Mit einer großen Eröffnungsparty wurde am 27.02.2019 der Abschluss der Renovierungsarbeiten des Leonardo Hotels Wolfsburg City Center gefeiert. Die festliche Eröffnung mit Ribbon-Cutting, Talkrunde und vielen Gesprächen sowie Live-Musik und kulinarischen Genüssen wurde begleitet von namhaften Persönlichkeiten der Stadt Wolfsburg. Neben dem Oberbürgermeister, Klaus Mohrs, waren auch Michael Meeske, Geschäftsführer VfL Wolfsburg und Yoram Biton, Managing Director Central Europe Leonardo Hotels, sowie Hiltrud Wendling, Cluster General Manager Nord Leonardo Hotels, unter den zahlreichen Gästen.



Highlights: Open-Lobby-Konzept und vergrößerter Tagungsbereich



Das von Operations Manager Federico Palazzesi geführte Haus ist nun komplett erneuert. Neben der umfangreichen Renovierung des Bestandshauses mit 212 Zimmern wurde das Hotel um einen vierstöckigen Anbau erweitert und verfügt jetzt über insgesamt 343 Zimmer. Lichtdurchflutet und großzügig gestaltet, mit besonderen Akzenten und in trendigen Farben, zeigt sich das Hotel im charakteristischen Design der Leonardo Hotels mit Open-Lobby, Lounge-und Meetingbereich.



Ein weiteres Highlight ist der von 50 auf 450 Quadratmeter erweiterte Konferenzbereich mit sieben lichtdurchfluteten und flexibel gestaltbaren Tagungsräumen. Neu und besonders attraktiv ist hier die Möglichkeit, Räume mit dem Pkw direkt zu befahren und diese als Showroom zu nutzen.



„Wir freuen uns sehr, dass wir schon einige Buchungen für unseren neuen Ballsaal haben. Er ist perfekt geeignet für große Familienfeiern und Produktpräsentationen. Ab Frühling steht dann auch die Außen-Terrasse mit Außengastronomie für Sonnenhungrige und Event-Pausen bereit“, so Federico Palazzesi, Operations Manager des Leonardo Hotels Wolfsburg City Center.

