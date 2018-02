Ferienfluggesellschaft SunExpress wird neuer PAYBACK Partner

Die Fluggesellschaft SunExpress, die jährlich mehr als 8,8 Millionen Passagiere befördert und auf knapp 30 Jahre Erfahrung als Ferien-Spezialist zurückblickt, ist neuer Partner von PAYBACK. Über 30 Millionen Kunden des größten und beliebtesten deutschen Bonusprogramms können sich nun bei ihren SunExpress-Flügen mit Punkten belohnen und diese mit PAYBACK Coupons zusätzlich vervielfachen. Reisende haben die Wahl aus 1200 Nonstop-Verbindungen pro Woche zwischen Europa und der Türkei und zu attraktiven Urlaubszielen am Mittelmeer, auf den Kanarischen Inseln, am Roten Meer und Nordafrika.



„Durch diese Partnerschaft punkten unsere Kunden! Denn zusammen mit PAYBACK können wir Urlaubsreisenden noch mehr Vorteile und Vergünstigungen bieten“, so Jens Bischof, CEO der SunExpress. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren Kunden neben einem umfassenden Streckennetz auch herausragenden Service anzubieten – da gehört für uns ganz klar auch ein so wichtiger Partner wie PAYBACK dazu, mit dem wir viele Synergien nutzen können und der unseren Fluggästen mit jeder Reise einen spürbaren Mehrwert bietet.“



„Travelpartner sind bei unseren Kunden immer besonders beliebt. Wir heißen SunExpress herzlich willkommen und freuen uns sehr, dass Urlaubsreisende künftig bei einem weiteren Partner wertvolle Punkte sammeln können", so André Pallinger, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung. „Gleichzeitig unterstützen wir SunExpress dabei, Fluggästen noch bessere und auf ihre jeweiligen Interessen angepasste Angebote zu unterbreiten."



Über PAYBACK:

PAYBACK ist eines der weltweit führenden Bonusprogramme, das alleine in Deutschland schon von über 30 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von 650 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip „Ein Programm – viele Partner“ Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte – 2017 betrug der Wert 381 Mio. EUR - werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wurde schon über 13,5 Millionen Mal heruntergeladen und zählt damit zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.

SunExpress Deutschland GmbH

Als Ferien-Spezialist bietet SunExpress seit nahezu 30 Jahren Nonstop-Verbindungen zwischen Europa und der Türkei und zu attraktiven Urlaubszielen am Mittelmeer, auf den Kanarischen Inseln, am Roten Meer und Nordafrika. Insgesamt fast 60 internationale Flugziele in 20 Ländern mit 1.200 wöchentlichen Flügen bietet das Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines an. An Bord der modernen Flugzeuge des Typs Boeing B737-800 erwartet die jährlich knapp neun Millionen Passagiere zuvorkommender Service und ein komfortables Flugerlebnis zum Low-Cost-Preis. Dafür sorgen die rund 4.000 Mitarbeiter von SunExpress mit Leidenschaft und Engagement. Günstige Flüge, Extraservices, aber auch Hotels, Transfers oder Ferienunterkünfte sind unter www.sunexpress.com buchbar.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren