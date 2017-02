Das Qualitätssiegel in der Immobilienbranche: Suite 11 - Agentur für schönes Wohnen Thomas Zimmer Immobilienservice aus Limeshain als »BELLEVUE BEST PROPERTY AGENT 2017« ausgezeichnet

Diese Auszeichnung gilt als Ritterschlag: Seit 2006 zeichnet BELLEVUE – Europas größtes Immobilienmagazin – jedes Jahr empfehlenswerte Immobilienunternehmen aus Deutschland und aller Welt als BELLEVUE BEST PROPERTY AGENTS aus. Zu den besten Immobilienunternehmen, die das begehrte Siegel in diesem Jahr, dem bereits zwölften seit Bestehen der Auszeichnung, erhalten haben, gehört die Firma Suite 11 - Agentur für schönes Wohnen Thomas Zimmer Immobilienservice aus Limeshain.



Als einziges unabhängiges Qualitätssiegel in der Branche der Immobiliendienstleister genießt die Auszeichnung BELLEVUE BEST PROPERTY AGENTS ein beachtliches Renommee – national und international. Eine sechsköpfige Jury aus namhaften Profis der Immobilienwirtschaft und BELLEVUE-Redakteuren prüft jedes Jahr neu, welche Unternehmen das Siegel verdienen und ausgezeichnet werden. Zu den wichtigsten Kriterien gehören dabei Seriosität und Erfahrung, Marktkenntnis, objektive Beratung, Angebotsvielfalt und -qualität sowie AfterSales-Services.



Thomas Zimmer, Suite 11 - Agentur für schönes Wohnen Thomas Zimmer Immobilienservice: »Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sind sehr stolz darauf, dass unsere Arbeit auf diese Weise so prominent gewürdigt wird. Es ist eine ehrenvolle Anerkennung für unsere langjährige Arbeit, unsere breite Kompetenz und unseren besonderen Kundenservice.«



Über planet c GmbH / BELLEVUE:



Als Experte für Content Marketing ist planet c, Tochter der Verlagsgruppe Handelsblatt, einer der führenden Partner für journalistische Unternehmensmedien. Seit 1990 gibt planet c Europas größtes Immobilienmagazin BELLEVUE heraus, betreibt das gleichnamige Immobilienportal bellevue.de und produziert auflagenstarke Kundenmagazine in den Themenumfeldern Immobilien, Wohnen, Lifestyle und Reise. planet c steht für hohe journalistische Qualität, verlegerisches Know-how und technisches Können.

