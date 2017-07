Die exklusive Auszeit im Grünen mit dem Membershipmodell von Suite.030

Um der lauten Großstadt und dem oft hektischen Arbeitsalltag zu entfliehen, bietet die Online-Plattform Suite.030 ein ganz besonderes Modell und zwei komfortable Unterkünfte am Rande der Wälder Berlins - rund 30 Minuten entfernt vom Zentrum der Hauptstadt: Die Urban Treehouses sind die perfekte Zufluchtsstätte für eine entspannte und dabei ganz exklusive Auszeit im Grünen und halten für alle Mitglieder des Membership-Modells von Suite.030 ein ganz besonderes Erlebnis bereit. Damit eignen sie sich auch hervorragend als Incentive-Möglichkeit für die zahlreichen Berliner Start-ups und Firmen.



Die beliebten Baumhäuser bieten ihren Besuchern zahlreiche Annehmlichkeiten: Um eine Runde zu Schwimmen sind der Schlachtensee und die Krumme Lanke fußläufig schnell erreichbar, die Klänge des Waldes laden stets zum Träumen ein und im Inneren als auch außerhalb des Baumhauses rahmt eine natürliche, aber anspruchsvolle Kulisse das Bild der Urban Treehouses. Entworfen wurden die grünen Ressorts, die sich auf rund 4 m Höhe befinden, von dem Bremer Architekten Andreas Wenning, der als international führender Architekt für moderne Baumhäuser gilt. Inmitten von Flora und Fauna überzeugen die Treehouses mit einem gemütlichen, modern eingerichteten Ambiente. So finden sich Möbel von Hay und Vitra, Technik von Loewe und liebevoll dekorierte Textilien und Accessoires von Urbanara in den 20 qm Wipfel-Suiten.



Incentive-Modelle sind inzwischen keine Neuheit mehr: zahlreiche Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern für eine ausgeglichene Work-Life-Balance verschiedene Anreize, um die getane Arbeit zu wertschätzen. Die Urban-Treehouses eignen sich in Verbindung mit dem Membership-Modell hierfür perfekt: So folgt nach intensiven Phasen im Job die wohlverdiente Erholung im Grünen. Aber auch für Breakout-Sessions sowie kreatives Arbeiten sind die Urban Treehouses der perfekte Ort. Schon jetzt zählen Inhaber von Start-ups, die ihre Arbeit gern mit einem gewissen Wohlfühlfaktor kombinieren, sowie Privatpersonen, die an den Wochenenden Kurztrips außerhalb der Stadt präferieren, zu begeisterten Members. Die Gäste genießen die Annehmlichkeiten eines Baumhaus-Eigentümers, müssen sich gleichzeitig aber nicht um die Reinigung, Instandhaltung oder Gartenpflege kümmern. Mit den Mitgliedsbeiträgen sind alle Kosten für das Baumhaus abgedeckt.



Interessenten können sich für eine Membership bei Suite.030 oder unter www.urban-treehouseberlin. com bewerben. „Mit dem Members-Modell haben wir die Fluktuation deutlich reduziert und die Baumhäuser zu einem Ort der Ruhe und des Wohlfühlens gemacht. Gleichzeitig stellt es für die Mitglieder ein vertrautes Refugium dar, in das man sofort eintauchen und entspannen möchte“, erklärt Kolja Stegemann, Gründer von Suite.030.



Details: je 20 qm Appartement, 1 Zimmer mit voll ausgestatteter Küchenzeile, Schlafzimmer mit Boxspringbett bzw. Sofabett und TV, 1 Badezimmer mit Regendusche und WC, 1 überdachte Terrasse.

Gemeinschaftlich: 1 Sauna, 2 Fahrräder, 1 Gas-Grill, WLAN.

Miete: bei Abschluss einer Membership ab 160 Euro im Monat

Bewerbung: unter +49 (0)30 220 119 270 oder info@suite030.com





SUITE. 030 GmbH

Die Berliner Online Buchungsplattform SUITE.030 wurde im Jahr 2013 von Kolja Stegemann mit der Vision gegründet, die außergewöhnlichsten Appartements mit bestem Service zu vereinen. Rund 3.500 Reisende aus 32 Ländern vertrauen bereits dem ästhetischen Gespür von SUITE.030 und schätzen die Exklusivität der Appartements, die Vielfalt der Architektur- und Wohnstile und den Service.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren