Webspecial "Krieg der Träume" jetzt online

Die Websiten http://www.krieg-der-träume.de und http://x.swr.de/s/kriegdtraeume sind vorab zur Fernsehausstrahlung im September online gegangen. Das vom SWR verantwortete Multimediaprojekt "Krieg der Träume" begleitet die gleichnamige dokumentarische Dramaserie für ARTE und DAS ERSTE. Die Serie verfolgt das Schicksal von 13 Protagonistinnen und Protagonisten in der Zeit von 1918 bis 1939. Herzstück des Online-Auftritts ist eine Facebook-Kampagne, die Parallelen zwischen der damaligen Welt und der heutigen Zeit deutlich macht.



Geschichte greifbar machen



Im Fokus des Multimediaprojektes stehen Facebook-Posts, die historische Schlagzeilen adaptieren, um Nachrichten aus der Zwischenkriegszeit auch für jüngere Menschen greif- und verstehbar zu machen. Diese Meldungen greifen bewusst Themen wie Nationalismus, kriegerische Konflikte, Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot auf, die auch heute noch oder wieder aktuell sind. In jedem Post wird auf die Website www.krieg-der-träume.de hingewiesen. Hier findet der Nutzer weiterführende Hintergrundartikel zu den einzelnen historischen Schlagzeilen. So werden bereits vor der TV-Ausstrahlung im September 2018 Interessierte dazu angeregt, sich über die Ereignisse und Entwicklungen zwischen 1918 und 1939 zu informieren und auszutauschen.



Entscheidungen von damals sind die Geschichte von heute



Der verantwortliche Redakteur beim SWR, Gerolf Karwath, erläutert: "Ziel ist es, mit starken und gut recherchierten Inhalten die Zeit zwischen den Weltkriegen zu beleuchten. Zugleich wollen wir eine Brücke schlagen zwischen den Themen von damals und den Fragen, die sich die Menschen heute stellen."



Zahlreiche Ausspielwege



Alle Inhalte der Webseite sind so gestaltet, dass sie über die Social Media Kanäle geteilt werden können. Weitere Postings auf Facebook beleuchten persönliche Momente im Leben der Serienprotagonisten. Die Posts nutzen Tagebucheinträge und Archivmaterial, die plattformgerecht aufgearbeitet werden.



Vertiefender Blick hinter die Kulissen



Wer noch weiter ins Thema einsteigen will, findet unter http://x.swr.de/s/kriegdtraeume einen umfangreichen Blick hinter die Kulissen sowie Interviews mit Machern und Schauspielern.



Multinationales Begleitprogramm



Über die Fernsehausstrahlung und das multimediale Projekt hinaus gibt es ein umfassendes Begleitprogramm mit Kinopremieren, internationalen Buchveröffentlichungen, Museumsausstellungen, Symposien und einem Theaterstück. Die dokumentarische Dramaserie wurde von Showrunner Jan Peter und Produzent Gunnar Dedio (LOOKSfilm) entwickelt.



Sendungen im linearen Fernsehen:



Sendetermine im Ersten: 17., 18. und 19. September, jeweils um 22:45 Uhr. Sendetermine auf ARTE: 11., 12., 13. September, jeweils um 20:15 Uhr.

