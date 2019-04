Pressemitteilung BoxID: 747131 (Südwestrundfunk)

SWR Show "Talk am See mit Gaby Hauptmann" - hier gibt's Tickets

Kartenvorverkauf für die neue SWR Show startet heute, 8. April 2019 / Aufnahmen jeweils freitags / ab 10. Mai 2019 in der ehemaligen Stiftskirche St. Johann in Konstanz

Der Ticketvorverkauf für die neue SWR Show "Talk am See mit Gaby Hauptmann" startet heute, am 8. April 2019. Die Aufnahmen finden in der ehemaligen Stiftskirche St. Johann in Konstanz statt. Karten können telefonisch über die Tickethotline 0 64 53 - 91 24 70 oder online auf www.depro-konzerte.de für einen Preis von je 12 Euro erworben werden. Gedreht wird ab 10. Mai immer am Freitagabend, die Aufnahmen dauern etwa 60 bis 80 Minuten. Der Einlass beginnt jeweils um 20 Uhr.



"Talk am See mit Gaby Hauptmann" im Studio erleben



Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann präsentiert ab 10. Mai 2019 wöchentlich am Samstagabend einen unterhaltsamen SWR Talk aus Konstanz am Bodensee. Die erste Folge der neuen Show "Talk am See mit Gaby Hauptmann", ist am Samstag, 11. Mai, 22:20 Uhr, im SWR Fernsehen zu sehen. Die Sendung wird jeweils am Vortag aufgezeichnet. Tickets für die Aufnahmetermine von 10. Mai bis 19. Juli stehen ab jetzt im Vorverkauf zur Verfügung. Die Themen und Gäste der Sendung können erst kurz vor den Drehterminen bekannt gegeben werden, da es sich um ein wochenaktuelles Format handelt.



Tickets

Telefonisch unter 0 64 53 - 91 24 70 oder online auf www.depro-konzerte.de

Infos und weiterführende Links zur Sendung unter: http://swr.li/talk-am-see-mit-gaby-hauptmann

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (