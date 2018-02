Österreichische Filmpreise für "Die beste aller Welten"

"Die beste aller Welten" von Adrian Goiginger war gestern Abend beim Österreichischen Filmpreis der große Gewinner des Abends. Der junge Filmemacher wurde für sein Drama mit dem Preis für das beste Drehbuch und dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet. Gemeinsam mit seinen Produzenten konnte er auch den Preis für den besten Film entgegennehmen. Mit Preisen bedacht wurden auch die Hauptdarstellerin Verena Altenberger sowie Lukas Miro, der den Preis als bester Nebendarsteller erhielt. Den österreichisch-deutschen Erstlingsfilm, den Adrian Goiginger während seines Studiums an der Filmakademie Baden-Württemberg realisierte, koproduzierte der SWR mit seiner Reihe "Debüt im Dritten".



Geborgenheit und Drogensucht

In Anlehnung an seine eigene Kindheit erzählt Adrian Goiginger von dem siebenjährigen Adrian und seiner Mutter Helga, die es trotz ihrer Drogensucht immer wieder schafft, ihren Sohn eine von Geborgenheit geprägte Kindheit erleben zu lassen. Der Film ist eine Koproduktion von RitzlFilm (Wolfgang Ritzberger) und Lailaps Pictures (Nils Dünker) mit dem SWR und dem ORF. Adrian Goiginger schrieb, basierend auf eigenen Erfahrungen, das Drehbuch zu dem Film und führte Regie. Verena Altenberger spielt darin Helga, Lukas Miro deren Lebensgefährten Günther. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard (SWR) und Susanne Spellitz (ORF). "Die beste aller Welten" wurde gefördert vom Österreichischen Filminstitut, der MFG Baden-Württemberg und dem Land Salzburg.



Weitere Auszeichnung für Lars Eidinger in "Die Blumen von gestern"

Für die beste männliche Hauptrolle wurde Lars Eidinger mit dem Österreichischen Filmpreis geehrt, für seine Darstellung in "Die Blumen von gestern" von Chris Kraus, ebenfalls eine Kino-Koproduktion des SWR. Der Film ist eine Koproduktion der Dor Film West und der Four Minutes Filmproduktion mit Dor Film, SWR, ARD Degeto, NDR, ORF, BR und HR.



Fotos zum Film unter www.ARD-foto.de

Weitere Informationen unter SWR.de/film

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren