Deutscher Hörspielpreis für Nicole Heesters

Jury würdigt schauspielerische Leistung im Hörspiel "Die Jahre" (Produktion: HR) / 3.000 Euro Preisgeld / Verleihung bei den ARD Hörspieltagen, 9.11.2019

Die Schauspielerin Nicole Heesters (82) erhält den Deutschen Hörspielpreis der ARD für ihre schauspielerische Leistung in dem Hörspiel "Die Jahre" (HR 2018) nach dem gleichnamigen Buch von Annie Ernaux. Die Auszeichnung ist mit 3.000 Euro dotiert und wird im Rahmen der ARD Hörspieltage vergeben, die noch bis Sonntag (10.11.) in Karlsruhe stattfinden. Heesters leiht in "Die Jahre" gemeinsam mit ihren Schauspielkolleginnen Constanze Becker, Corinna Harfouch und Birte Schnöink den autobiografisch geprägten Bildern, Gedanken und Lebenserinnerungen der französischen Autorin Ernaux ihre Stimme.



"Weisheit und Warmherzigkeit genauso wie eine bodenlose Coolness"

Die Jury in ihrer Begründung: "Der Preis für die beste schauspielerische Leistung der ARD Hörspieltage 2019 geht an Nicole Heesters für ihre Sprechrolle im Hörspiel `Die Jahre`. Nicole Heesters verleiht dem Alter Ego der Autorin Annie Ernaux eine authentische auditive Präsenz. Aus ihrer Interpretation der literarischen Vorlage sprechen Weisheit und Warmherzigkeit genauso wie eine bodenlose Coolness. Ihre Stimme übertreibt nicht und stapelt nicht tief, sondern lässt den Worten und Inhalten Raum, um sich zu entfalten und die fundamentalen Erkenntnisse des Textes glänzen zu lassen."



Nicole Heesters

Die Schauspielerin Nicole Heesters, Tochter von Johannes Heesters, hat an vielen großen Bühnen und mit bekannten Regisseuren wie Peter Stein gespielt. Sie war die erste "Tatort"-Kommissarin der ARD und spielte in zahlreichen Kinofilmen. Daneben ist sie regelmäßig auch in Hörbuch- und Hörspielproduktionen zu hören. Das Hörspiel "Die Jahre" steht bis zum 8. Dezember zum Nachhören in der Smartphone-App ARD Audiothek und auf hr2.de.



Verleihung im Rahmen der ARD Hörspieltage 2019

Der "Deutsche Hörspielpreis - Beste schauspielerische Leistung" wird seit 2016 bei den ARD Hörspieltagen vergeben. Nominiert sind alle Schauspielerinnen und Schauspieler aus den 12 Beiträgen, die zum Hauptwettbewerb um den "Deutschen Hörspielpreis der ARD" eingereicht werden. Maßgeblich gefördert wird der Preis vom Bundesverband der Hörgeräte-Industrie.

