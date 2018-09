Der Countdown läuft!

20.09.18

Große und kleine Entdecker haben noch bis zum 3. Oktober 2018 die Chance, ins Salzbergwerk Bad Friedrichshall einzufahren und die Welt des „weißen Goldes“ zu erkunden. Nach der Fahrt mit dem Förderkorb erwarten Sie in den ehemaligen Abbaukammern beeindruckende Dimensionen sowie Medien- und Laserinstallationen.



Allerlei Wissenswertes über Salz und seine Verwendung im Alltag wird mit interaktiven Experimenten und Ausstellungsobjekten veranschaulicht.



Eine der weltweit größten Bergbaumaschinen sind die im Heilbronner Steinsalzbergwerk eingesetzten Continuous Miner.



Anschaulich präsentiert steht eines dieser Exemplare im Salzbergwerk Bad Friedrichshall. Am Ende des Rundgangs findet sich fröhliche Ausgelassenheit auf der rund 40 Meter langen Rutsche im Kuppelsaal. Dort ist auch eine Ausstellung von Mineralien, Fossilien und Edelsteinen zu sehen.



Das Salzbergwerk hat nicht täglich geöffnet: Bis einschließlich 3. Oktober noch an jedem Samstag, Sonn- und Feiertag. Weitere Infos unter www.salzwelt.de.

(lifePR) (