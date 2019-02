Vier Neuzugänge im Private Banking der Südwestbank

08.02.19

Das Private-Banking-Team der Stuttgarter Südwestbank um Bereichsleiter Michael Huber erhält personellen Zuwachs: Vier neue Mitarbeiter betreuen ab sofort die vermögenden Privatkunden der mittelständischen Regionalbank.



Seit Beginn des Jahres ergänzt Goran Dakic das Private-Banking-Team der Südwestbank in Stuttgart. Die berufliche Laufbahn des 37-Jährigen begann mit seinem Abschluss als Diplom-Betriebswirt Fachrichtung Bank an der Berufsakademie Villingen-Schwenningen. Im Anschluss war er als Privatkundenbetreuer in Stuttgart bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG tätig, wechselte später ins Stuttgarter Private-Banking-Team und betreute vermögende Privatkunden. 2008 ging er dann zur Targobank AG, wo er als Vermögensberater den Kreis Ludwigsburg verantwortete. Seit 2011 arbeitete Dakic als Vermögensmanager für den Großraum Stuttgart bei der Targobank. "Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, die jetzt bei der Südwestbank auf mich warten", erklärt er. "Mein Anliegen ist es, die für meine Kunden am besten passende Lösung zu finden - egal, ob es um eine Vermögensanlage oder Finanzierung geht."



Dakic stammt gebürtig aus Stuttgart und ist verheiratet. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport und geht auf Reisen. Mit seiner Heimatstadt Stuttgart fühlt er sich seit jeher verbunden. "Ich kenne die Region sehr gut und bin froh, weiterhin hier vor Ort für meine Kunden da zu sein", so Dakic.



Seit 2002 ist Heike Frühwirth bei der Südwestbank tätig. Jetzt nimmt die 47-Jährige bei der mittelständischen Regionalbank eine neue Herausforderung an: Sie wechselt ins Stuttgarter Private-Banking-Team. Ihre berufliche Laufbahn bei der Südwestbank begann Heike Frühwirth im Jahr 2002 im Kreditcenter, wo sie 2006 die Teamleitung für den Bereich Privatkunden übernahm. 2009 wechselte sie dann in die Leitung der Baufinanzierungsspezialisten und übernahm 2014 die Verantwortung für die Finanzierungsspezialisten für Privat-, Vermögens-, und Gewerbekunden des Standorts Stuttgart. Für Stuttgart ist sie die regionale Ansprechpartnerin bei Immobilienanfragen. An der IHK bildete Frühwirth sich zur Fachwirtin für Finanzberatung weiter.



"Nun wird Frau Frühwirth unsere vermögenden Privatkunden mit ihrem Know-how bei privaten und gewerblichen Finanzierungen begleiten", erklärt Michael Huber, Bereichsleiter Private Banking bei der Südwestbank. Er freut sich über den weiteren Neuzugang in seinem Team: "Unser Private Banking wird ohne Frage von Frau Frühwirths langjähriger Expertise profitieren. Sie kennt unsere Südwestbank wie ihre Westentasche", sagt Huber.



Heike Frühwirth stammt gebürtig aus Bietigheim-Bissingen und hat zwei Kinder.



Auch Jan Weyland betreut ab sofort vermögende Privatkunden bei der Südwestbank. Der 31-Jährige kommt von der Targobank, wo er zuletzt als Vermögensberater tätig war.



Jan Weyland begann nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann als Kundenberater für Privatkunden bei der Kerner Volksbank AG und bei der Citibank Privatkunden AG. 2009 wechselte er zur Targobank, wo er mehrere Jahre als Anlageberater arbeitete. Seit 2013 betreute er als Vermögensberater ebenfalls bei der Targobank vermögende Privatkunden. Nebenberuflich qualifizierte sich Weyland an der Frankfurt School of Finance & Management in Stuttgart zum diplomierten Bankbetriebswirt weiter.



Weyland sieht nun seinen neuen beruflichen Aufgaben bei der Südwestbank mit Freude entgegen: "Die Bank ist fest in der Region verwurzelt und kennt die Werte, die hier gelten. Besonders spricht mich an, dass individuelle Finanzlösungen im Vordergrund stehen und die Nähe zu den Kunden sehr wichtig ist", erklärt er. Weyland hat sich zum Ziel gesetzt, zukünftig seinen Teil zur Erfolgsgeschichte der Südwestbank beizutragen. "Private Banking ist und bleibt ein Kerngeschäftsfeld und der Fokus der Südwestbank liegt darauf, weiter in diesen Bereich zu investieren, um die Kundenbasis auszubauen. Dazu will ich mit meiner Expertise beisteuern", sagt er.



Weyland ist in Waiblingen geboren und hat einen engen Bezug zu Land und Leuten. "Meinen persönlichen Ausgleich zum Beruf finde ich beim Reisen oder beim Sport", berichtet er. So spielt er in seiner Freizeit gerne Golf, Tennis oder Fußball.



Mit Isabelle Prutzer ist neben Heike Frühwirth künftig eine weitere Frau an Bord des Stuttgarter Private-Banking-Teams.



"Frau Prutzer hat bei uns im Haus jahrelang Erfahrungen gesammelt und weiß, was bei der Südwestbank zählt. Sie bringt daher die nötige Expertise mit, um das Private-Banking-Team zukünftig zu ergänzen", erklärt Michael Huber. "Ich freue mich sehr, dass wir die Stelle intern besetzen und Frau Prutzer diese neue Herausforderung ermöglichen können." Die 26-Jährige hat bereits ihre Ausbildung zur Bankkauffrau mit der Zusatzqualifikation Finanzassistentin bei der Südwestbank absolviert und war zuletzt Finanzierungsspezialistin für Vermögens- und Gewerbekunden in der Stuttgarter Filiale. Zusätzlich qualifizierte sie sich bei der IHK zur geprüften Bankfachwirtin weiter, schloss 2018 ihren Betriebswirt sowie 2019 den zertifizierten Generationenberater ab und absolviert neben dem Beruf den Bachelor in Finance & Management.









