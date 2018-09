Neuer Regionalleiter in Karlsruhe und Freiburg Dirk Schiele an der Spitze der beiden Südwestbank-Filialen

In den Südwestbank-Filialen Karlsruhe und Freiburg gibt es ein neues Gesicht: Seit September 2018 ist Dirk Schiele als Regionalleiter für die beiden Standorte verantwortlich. Seit Juli 2017 leitet er bereits die Mannheimer Filiale. Nun ist er auch mehrmals pro Woche in Freiburg und Karlsruhe vor Ort.







Dirk Schiele hat jahrelange Erfahrung im Bankenwesen. Er absolvierte seine Ausbildung bei der Deutschen Bank in Mannheim und arbeitete dort im Anschluss im Privat- und Geschäftskundensegment. Von 2003 bis 2013 war er bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank sowie bei der HSBC Deutschland in verschiedenen Geschäftsbereichen und Kundensegmenten tätig. Damit verfügt er über eine fundierte Kenntnis der Branche.







„Ich freue mich darauf, ab sofort für drei Filialen in Baden die Verantwortung zu tragen und die Kunden in Karlsruhe und Freiburg kennenzulernen“, erklärt Schiele. Er setzt sowohl bei seinen Mitarbeitern als auch gegenüber den Kunden auf Offenheit, Dialog und Respekt. „Zuhören ist das A und O. Um die individuell am besten passenden Finanzlösungen zu finden, ist es wichtig, aufmerksam auf den Kunden einzugehen“, so der Regionalleiter. Auch für seine beiden neuen Filialteams wünscht er sich einen fairen und humorvollen Umgang.







Der 49-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er treibt in seiner Freizeit viel Sport wie Laufen, Schwimmen oder Radfahren und fotografiert.





SÜDWESTBANK AG

Die Südwestbank AG mit Sitz in Stuttgart ist eine mittelständische Regionalbank, die 1922 als Württembergische Landwirtschaftsbank gegründet wurde. Sie firmiert seit 1970 unter dem heutigen Namen und betreut in Baden-Württemberg rund 90.000 Privat- und Unternehmenskunden.



Die Südwestbank setzt auf langfristige, vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Kunden und begleitet diese oftmals über mehrere Generationen hinweg. Sie stellt dabei eine individuelle und bedarfsgerechte Produktauswahl sowie eine hohe Beratungsqualität in den Mittelpunkt. Ihre starke regionale Verwurzelung und ihre langjährige Erfahrung machen die Südwestbank zu einer der wichtigsten Regionalbanken in Deutschland.





