subreport zeigt die neue UVgO auf der ELViS-Roadshow 2018

Auch in 2018 geht subreport einmal quer durch Deutschland auf Roadshow, dieses Mal mit dem Thema „Neue Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)“. Starten wird subreport am 21.02.2018 in Heilbronn gefolgt von Köln und Gotha. Gemeinsam mit verschiedenen Rechtsanwälten spezialisiert auf Vergaberecht, wird subreport über die „neue UVgO“ aufklären und natürlich auch die Umsetzung in subreport ELViS zeigen. Damit setzt subreport sein beliebtes Veranstaltungsformat der eVergabe-Roadshows fort.



Wie bereits im Vorjahr besteht jede Veranstaltung aus einem vergaberechtlichen Teil, in dem Vergaberechtsexperten einen Überblick über die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen geben und Grundsätze der UVgO erläutern werden. Im zweiten Teil stellt subreport die Umsetzung im Elektronischen Vergabeinformations-System subreport ELViS vor. Auftraggeber können mit subreport ELViS jetzt alle Vergabeverfahren nach der Unterschwellenvergabeordnung rechtssicher durchführen – seien es Direktvergaben, öffentliche sowie beschränkte Verfahren und Verhandlungsvergaben mit und ohne Teilnahmewettbewerb. Mit den integrierten Formularen können Bekanntmachungen einfach erstellt und bequem direkt an service.bund.de sowie einen individuellen Fachmedienverteiler versandt werden. Unternehmen werden in der 6-stündigen Veranstaltung an die Umsetzung der UVgO herangeführt. Als Referenten werden die subreport-Vertriebsexperten Bastian Rose in Heilbronn, Stefan Ehl in Köln und Ralf Jedecke in Gotha die subreport-Lösung vorstellen und Rückfragen der Teilnehmer zur eVergabe mit ELViS beantworten.



Alle wichtigen Informationen zu diesen und allen weiteren Terminen sowie das Anmeldeformular finden Sie hier: https://www.subreport.de/termine-presse/termine/

subreport Verlag Schawe GmbH

Gegründet 1918, ist subreport heute Deutschlands Tor zur Auftragswelt, der führende Marktplatz für Aufträge der öffentlichen Hand - ein Internetportal für alle, die Aufträge vergeben und alle, die diese Aufträge erhalten wollen. Tag für Tag werden ca. fünfhundert neue aktuelle Ausschrei-bungen - tabellarisch aufbereitet - vor allem per E-Mail oder online von Kunden im Abonnement bezogen. Mit dem Elektronischen Vergabeinformations-System ELViS bietet subreport seit Mai 2001 den kompletten Vergabeprozess öffentlicher und gewerblicher Aufträge über das Internet mit digitaler Signatur und ohne Medienbrüche an. Damit ist subreport der Anbieter mit der längs-ten Erfolgsgeschichte auf dem Gebiet der elektronischen Vergabe in Deutschland. Seit 2008 gehört subreport offiziell zu den "TOP 100", den hundert innovativsten Unternehmen des deut-schen Mittelstands. Und seit 2013 arbeiten Auftraggeber und Lieferanten aus Wirtschaft und Verwaltung mit subreport CAMPUS, dem neuen digitalen Kompetenzzentrum für Beschaffung, Information und Zusammenarbeit.





