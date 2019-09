Pressemitteilung BoxID: 769316 (Stuttgart-Marketing GmbH)

Russische Geschichte in Stuttgart erleben

Stuttgart-Marketing GmbH bietet Führung in Königsgruft und Nikolaus-Kathedrale an

Nach der Wiedereröffnung der Königsgruft nimmt die Stuttgart-Marketing GmbH die Tour „Königsgruft und Nikolaus-Kathedrale“ wieder in ihr Programm auf. Die geschichtliche Führung findet an zwei Terminen dieses Jahr statt.



Bei einer Besichtigung der Königsgruft unter der Schlosskirche des Alten Schlosses erfahren die Teilnehmer der Tour zahlreiche Details über das Leben und Wirken der hier bestatteten württembergischen Königin Olga, Tochter des russischen Zaren Nikolaus I. Auch die zweite Station dreht sich um die facettenreiche, gemeinsame Geschichte von Russland und Württemberg: Erzpriester Ilya Limberger führt durch die russisch-orthodoxe Nikolaus-Kathedrale im Stuttgarter Westen. Bei der Führung durch die Kathedrale hören die Gäste außerdem private Geschichten rund um Herzogin Wera und ermöglicht Einblicke in die Beziehungen und Hierarchien am russischen Hof.



Königsgruft und Nikolaus-Kathedrale



Tag: Fr, 04.10.2019 und Fr, 08.11.2019



Beginn: 14.45 Uhr



Dauer: ca. 2 Stunden



Preis: 21,00 Euro pro Person



Für alle Touren ist eine verbindliche Reservierung erforderlich. Tickets sind im i-Punkt erhältlich. Telefonische Buchung unter 0711 / 22 28-123 oder online unter www.stuttgart-tourist.de

