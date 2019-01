Fürstlicher Rundgang durch die Stuttgarter Innenstadt

03.01.19

Die Stuttgart-Marketing GmbH hat 2019 insgesamt 34 Stadtrundgänge und Rundfahrten im Angebot. Mit dem „Fürstlichen Rundgang“, einem Klassiker unter den Entdeckungstouren, startet sie am 5. Januar in die neue Saison.



Stuttgart ist eine farbenfrohe Stadt voller Geschichte(n). Die liebevoll restaurierten, alten Gemäuer in der Innenstadt erinnern an lustige, seltsame und dramatische Geschehnisse aus vielen Jahrhunderten. Von unseren gut unterrichteten Gästeführern vor Originalkulissen erzählt, machen diese alten Legenden und Anekdoten den Rundgang durch das historische Herz der schwäbischen Landeshauptstadt so spannend und unterhaltsam wie einen Abenteuerroman. Bei dieser "kleinen Reise" durch die fürstliche Vergangenheit lernen die Teilnehmer Stuttgart von einer ganz anderen Seite kennen.

(lifePR) (