Die Kongressregion Stuttgart boomt

Die Messe „Locations Region Stuttgart“ gibt bei ihrer achten Auflage am 12. Juli 2018 in der Messe Sindelfingen einen anschaulichen Überblick über Veranstaltungsräume. Rund 130 Veranstaltungshäuser, Tagungshotels, außergewöhnliche Locations sowie Dienstleister informieren die für Veranstaltungen zuständigen Mitarbeiter in Unternehmen, Institutionen, Verbänden und Agenturen über ihre Räumlichkeiten und Serviceangebote.



Auch das Stuttgart Convention Bureau präsentiert sich. Als zentrale und neutrale Beratungseinrichtung der Stuttgart-Marketing GmbH informiert das Team über die speziellen Serviceleistungen für Planer und Organisatoren und stellt den neuen Meeting Guide für die Region Stuttgart vor. Dieser ist auch unter info@congress-stuttgart.de kostenlos erhältlich.



Kongresse, Tagungen und Events sind Plattformen für den Austausch von Know-how und innovativen Ideen. Die Kongressregion Stuttgart zählt zu den führenden Standorten für Veranstaltungen in Deutschland. Knapp 200 Veranstaltungsstätten unterschiedlichster Art und Größe bieten Lösungen für Meetings, Schulungen, Tagungen sowie Events.



Weitere Informationen und kostenlose Anmeldung unter www.locations-messe.de

Stuttgart-Marketing GmbH

Das Stuttgart Convention Bureau (SCB) - eine Abteilung der Stuttgart-Marketing GmbH und der Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH - ist zentraler und neutraler Ansprechpartner der Landeshauptstadt Stuttgart und ihrer Region für Veranstaltungsplaner aus Unternehmen, Verbänden, Institutionen sowie Veranstaltungsagenturen. Veranstaltungsplaner profitieren von einer ausgeprägten Expertise des Teams und erhalten professionelle Beratung und Unterstützung bei der Planung und Organisation von Kongressen und Veranstaltungen in der Region Stuttgart. Das Team vermarktet die Kongressdestination national und international. Die strategischen Partner des SCB sind: ICS Internationales Congresscenter Stuttgart / Messe Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, Flughafen Stuttgart, Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH, Kongresshäuser der Region und die Hotellerie.

