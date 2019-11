Pressemitteilung BoxID: 776588 (Stuttgart-Marketing GmbH)

Armin Dellnitz erneut DTV-Vizepräsident

Region Stuttgart im Vorstand des Deutschen Tourismusverband vertreten

Im Rahmen der Vorstandswahlen des Deutschen Tourismusverbandes haben die Mitglieder heute in Rostock Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH und Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH, in seinem Amt als Vizepräsident bestätigt.



Armin Dellnitz behält weiterhin eine wichtige Stimme an der Spitze des Deutschen Tourismusverband e.V. (DTV). Seit 2012 Mitglied im Vorstand des DTV, wurde er in der heutigen Mitgliederversammlung in Rostock in seinem Amt bestätigt und nach seiner erstmaligen Wahl im Jahr 2015 für weitere vier Jahre zum Vizepräsidenten gewählt. Für die Legislaturperiode 2019-2023 hat die Region Stuttgart mit dem Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH und Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH damit fortan einen Sitz in der ersten Reihe des Deutschlandtourismus. „Ich freue mich, im DTV weiterhin in dieser Position mitarbeiten zu können. Der Tourismus ist eine immer wichtiger werdende Querschnittsbranche, die eine hohe Abstimmung auf Bundesebene erfordert“, so Armin Dellnitz.



Im Rahmen der Vorstandswahl wurde Reinhard Meyer, Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, einstimmig zum Präsidenten wiedergewählt. Seit 2007 steht er ehrenamtlich an der Spitze des Verbandes. In den nächsten vier Jahren wird er von einer Vizepräsidentin und zwei Vizepräsidenten unterstützt: Neben Armin Dellnitz bestätigten die Mitglieder die Geschäftsführerin des Tourismus NRW e.V. Dr. Heike Döll-König in diesem Amt. Neu in den Vorstand berufen wurde Dieter Hütte, Geschäftsführer der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH.



Deutscher Tourismusverband



Seit 1902 setzt sich der Deutsche Tourismusverband e.V. (DTV) für eine erfolgreiche touristische Entwicklung in Deutschland ein. Als Dachverband kommunaler, regionaler und landesweiter Tourismusorganisationen vertritt der DTV die Interessen seiner rund 100 Mitglieder gegenüber Politik und Behörden, setzt Impulse, vernetzt Akteure miteinander und fördert einen zukunftsweisenden Qualitätstourismus im Reiseland Deutschland.

