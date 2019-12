Pressemitteilung BoxID: 780741 (Studiosus Reisen München GmbH)

Hilfe für Syrien: Studiosus setzt Engagement für das Bürgerkriegsland fort

Nach acht Jahren Bürgerkrieg gilt Syrien noch immer als eines der größten humanitären Krisengebiete der Welt. Immer noch sind Menschen auf der Flucht, immer noch bangen sie um die Zukunft, kämpfen mit hoher Arbeitslosigkeit und Armut. Sein langjähriges Engagement für die SyrienHilfe e.V. hat Studiosus deshalb auch 2019 fortgesetzt. Über 52.000 Euro spendete Europas Marktführer bei Studienreisen an die Hilfsorganisation. „In der Vergangenheit durften wir und unsere Gäste die herzliche Gastfreundschaft der Menschen in Syrien kennenlernen. Die SyrienHilfe e.V. trägt dazu bei, dass die Menschen vor Ort wieder eine Perspektive und ein Stück Normalität zurückbekommen“, sagt Studiosus-Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch. „Wir werden uns deshalb auch 2020 weiter für den gemeinnützigen Verein engagieren.“



Die SyrienHilfe e.V. setzt sich vor allem für Syrer ein, die in ihrer Heimat Hilfe brauchen, unterstützt aber auch syrische Flüchtlinge in den Flüchtlingslagern der Nachbarländer. Verschiedene Projekte helfen den Menschen bei der Grundversorgung, aber auch dabei, sich eine Zukunft (etwa durch Bildung) aufzubauen. Mit der Spendensumme von über 52.000 Euro hat Studiosus einen Beitrag zu einem Lern- und Ausbildungsprojekt für Flüchltingsfrauen der Organisation in Beirut geleistet. Außerdem hat Studiosus Carepakete für Binnenflüchtlinge im Raum Damaskus co-finanziert. Sie enthalten Grundnahrungsmittel und andere wichtige Dinge für den täglichen Bedarf. Zu besonderen Feiertagen, gibt es, wenn machbar, Fleisch und Schokolade, ab und zu auch Seife, Wasch- und Spülmittel. Mitfinanzieren konnte Studiosus auch Mieten für Binnenflüchtlinge, die dank der SyrienHilfe e.V. (Internet: www.syrienhilfe.org) in einfachen Unterkünften ein Zuhause finden konnten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (