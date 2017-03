Bregenzer Festspiele, Elbphilharmonie und Kulturhauptstadt Aarhus: 50 neue Kulturtrips im kultimer-Katalog

Gigantische Bühnenbilder über dem Wasser, Zuschauerränge direkt am Ufer, weltberühmte Opernklänge - und all das unter freiem Himmel und mit Blick auf den Bodensee. Die Bregenzer Festspiele und ihre imposante Seebühne erschaffen spektakuläre Sommer-Kulturerlebnisse. Zur Neuinszenierung von Bizets „Carmen" bietet der frisch erschienene kultimer-Katalog von Studiosus jetzt die viertägige Eventreise „Carmen - bei den Bregenzer Festspielen" (Internet: www.studiosus.com/21B4). Welche eindrucksvolle Bühnenkulisse diesmal entsteht, lässt sich schon jetzt per Webcam mitverfolgen (http://bregenzerfestspiele.com/de/webcam).



Unter den rund 50 Eventreisen im neuen kultimer-Katalog finden Musikfans zudem zahlreiche weitere Highlights. Etwa zwei Reisen zu den begehrten Konzerten der neu eröffneten Hamburger Elbphilharmonie – schon jetzt berühmt für ihre außergewöhnliche Architektur und Akustik. Studiosus-Gäste haben die Wahl zwischen zwei viertägigen Angeboten: „Die Elbphilharmonie in Hamburg" (Internet: www.studiosus.com/18M4) und „Elbphilharmonie und Staatsoper in Hamburg" (Internet: www.studiosus.com/18U8).



Akzente anderer Art setzt eine Eventreise in die dänische Kulturhauptstadt Aarhus. Neben ihrer romantischen Altstadt und Ausflügen in umliegende Küstenorte beeindruckt hier vor allem das über mehrere Standorte verteilte Kunstprojekt „The Garden". Das Thema der Ausstellung vom Aarhuser Kunstmuseum ARoS ist die Verschmelzung von Kunst, Natur und Stadtleben (Internet: www.studiosus.com/13A1B).



Statt urbaner Kultur widmet sich die kultimer-Reise „Provence zur Lavendelblüte" ganz Landschaften und Landleben. Blühende Lavendelfelder und Lavendelbauern in Plauderlaune, urige Bergdörfer, Weingüter und Märkte voller französischer Leckereien: Sechs Tage lang genießen die Studiosus-Gäste Frankreichs wild-romantischen Süden (Internet: www.studiosus.com/06P7).



Vier eindrucksvolle Tage speziell für Architekturliebhaber bietet der Kulturtrip „Rotterdam - Kunst und Architektur". Keine andere europäische Metropole präsentiert auf so kleiner Fläche so viele imposante moderne Bauwerke wie die niederländische Hafenstadt. Hier verewigten sich zum Beispiel Stararchitekten wie Piet Blom, Winy Maas und Rem Koolhaas – mit Kubushäusern, einer futuristischen Markthalle und der "Vertikalen Stadt". In Letzterer (einem Turm aus drei übereinandergestapelten Hochhäusern) ist auch das zentrale Vier-Sterne-Hotel „nhow" der kultimer-Gäste untergebracht. Mit spektakulärem Ausblick von den Zimmern und der Dachterrasse (Internet: www.studiosus.com/08R1B).

Kurz, konzentriert, kulturorientiert: Der kultimer-Katalog von Studiosus erscheint sechsmal im Jahr mit jeweils rund 50 Kulturtrips weltweit. Er bietet Kurzreisen zu herausragenden Events mit einem Rahmenprogramm, das von einem speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleiter begleitet wird. Das kultimer-Angebot ist eine Mischung aus Kurztrips zu Konzerten, Ausstellungen und Theateraufführungen in aller Welt. Zur Wahl stehen aber auch zahlreiche Reisespecials zu den Themen Flora, Fauna und Kulinarik. Charakteristisch für alle kultimer-Reisen ist das Rundum-Sorglos-Leistungspaket: Die perfekte Organisation inklusive Eintrittskarten, Rahmenprogramm und Studiosus-Reiseleitung. Ein weiteres Plus: Viele kultimer-Angebote sind auch als individuelles Paket aus Hotel, Event und Anreise buchbar. Internet: www.kultimer.com



