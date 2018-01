THE FIVE: 4 Freunde, 1 Totgeglaubter und die Suche nach der Wahrheit

Fünf Freunde, einer verschollen: In der mitreißenden britischen Mystery-Crime-Serie THE FIVE begeben sich die Freunde Mark, Pru, Danny und Slade auf die Suche nach Jesse, der 20 Jahre zuvor spurlos verschwand. Die 10-teilige Serie ist die erste TV-Produktion des zehnfachen New York Times Bestsellerautors Harlan Coben, der gemeinsam mit dem preisgekrönten Autor Danny Brocklehurst u.a. für das Drehbuch verantwortlich zeichnete. Mit hochkarätigem Cast und unter der Regie von Mark Tonderai („House at the End of the Street“) konnte die scharfhumorige und fesselnde Inszenierung bereits das internationale Publikum überzeugen..



STUDIOCANAL präsentiert die erste Staffel von The Five ab dem 8. Februar 2018 als DVD, Blu-ray sowie digital. Den Trailer können Sie hier auf Youtube anschauen. Den Trailer, sowie ausführliches Informations- und Bildmaterial finden Sie zum Download auf dem Presseserver unter: presse.studiocanal.de.



Zum Inhalt:



Beim Spielen im Park verlieren die vier Freunde Mark, Pru, Danny und Slade den kleinen Bruder von Mark, Jesse. 20 Jahre später taucht die DNA des totgeglaubten Jesse an einem Tatort auf. Die erste TV-Produktion des 10-fachen New York Times Bestseller-Autoren Harlan Coban überzeugt durch seinen messserschafen Sinn für Humor und eine fesselnde Crime-Story.



Als Kinder sind Mark, Pru, Danny und Slade unzertrennlich. Die vier Freunde sind 12 Jahre, als sie im Park spielen und Marks kleiner Bruder Jesse ihnen folgt. Genervt von dem 5-jährigen schicken sie ihn weg, ohne zu ahnen, dass sie ihn nie wieder sehen werden. Jesse rennt weg und taucht nie wieder auf. 20 Jahre später ermittelt Danny, mittlerweile Polizist, in einem Mordfall und bekommt eine schockierende Nachricht: Jesses DNA wurde am Tatort gefunden. Das heißt Jesse lebt und ist irgendwo da draußen…



THE FIVE stammt aus der Feder des 10-fachen New York Times Bestseller-Autors Harlan Coben, der mit seinen Veröffentlichungen (u.a. „Böses Spiel - Myron Bolitar ermittelt“, „Der Preis der Lüge“) als einer der wichtigsten und erfolgreichsten Thrillerautoren seiner Generation gilt. Die 10-teilige Serie ist seine erste exklusive Fernsehproduktion, bei der er außerdem als ausführender Produzent fungierte. Provokant und unverwechselbar – mit Cobens rasiermesserscharfem Sinn für Humor ist THE FIVE eine fesselnde Prime-Time-Crime-Serie, die Folge für Folge mit schockierenden Twists und unerwarteten Wendungen überrascht.

