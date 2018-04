Drehstart von Marc Mundens DER GEHEIME GARTEN mit Colin Firth und Julie Walters in den Hauptrollen

Die Produzenten David Heyman, Rosie Alison und STUDIOCANAL freuen sich, den Drehstart für Marc Mundens DER GEHEIME GARTEN bekanntzugeben. Die Dreharbeiten beginnen am Montag, den 30. April 2018 in Großbritannien. DER GEHEIME GARTEN ist das neue gemeinsame Projekt von STUDIOCANAL und Heyday Films nach ihrer unglaublich erfolgreichen Zusammenarbeit bei „Paddington 1 & 2“.



Die Regie der Literaturverfilmung übernimmt der BAFTA-Preisträger Marc Munden, einer der bekanntesten und gefeiertsten britischen Fernseh-Regisseure, der u.a. mit TV-Shows wie „Utopia“ brillante, hoch visuelle Welten geschaffen hat. Für die erfolgreiche Fernsehserie „Ende einer Legende“ wurde Marc Munden 2017 mit dem BAFTA-Fernsehpreis für die Beste Regie ausgezeichnet. Er gewann außerdem Preise für Fernsehshows, wie u.a. „The Mark of Cain“ (2007), „The Devil's Whore“ (2008) und „The Crimson Petal and the White” (2011). Der gefeierte Drehbuchautor Jack Thorne, der unter anderem für seine Fähigkeit bekannt ist, die natürliche Sprache der Kinder wundervoll einzufangen, hat diesen zeitlosen Klassiker der Kinderliteratur adaptiert. Zuletzt schrieb er das erfolgreiche Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“. Für die Neuverfilmung transportierte Jack die berühmte Geschichte von DER GEHEIME GARTEN vom Eduardianischen Zeitalter um 1900 in die etwas spätere Zeit 1947: Das Großbritannien der Nachkriegszeit am Vorabend der Teilung Indiens. Als Produzenten zeichnen der mehrfach preisgekrönte David Heyman („Harry Potter“, „Gravity“, „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“, „Paddington 1 & 2“) und Rosie Alison („Der Junge im gestreiften Pyjama“, „Testament of Youth“, Paddington 1 & 2“) verantwortlich. Jane Robertson wird den Film koproduzieren („The Danish Girl“, „Bridget Jones' Baby”, „Solange ich Atme“) und Didier Lupfer, Danny Perkins sowie Dan MacRae sind die ausführenden Produzenten für STUDIOCANAL.



Der Regisseur Marc Munden kommentiert: „Das Drehbuch ist eine fantastische Neuinterpretation von ‚Der Geheime Garten‘: Ich kann es kaum erwarten, alles zu durchleuchten. Es bietet die Gelegenheit, in eine geheimnisvolle und wundersame Welt einzutauchen, die mit der Fantasie von Erwachsenen und Kindern gleichermaßen spielt." David Heyman fügt hinzu: „Es ist schön, wieder mit STUDIOCANAL zusammenzuarbeiten und DER GEHEIME GARTEN umzusetzen, welches der Schriftsteller Jack Thorne so bunt zum Leben erweckt hat. Auch freue ich mich, dass der Regisseur Marc Munden seine ausgeprägte Fantasie in diese unvergessliche Kindheitsgeschichte einbringen wird. Und ich könnte nicht begeisterter sein über Colin Firth und Julie Walters, die neben einem bemerkenswerten neuen Trio junger Schauspieler dabei sein werden." Rosie Alison bestätigt: „DER GEHEIME GARTEN ist eine einzigartige, fantasievolle Geschichte voller Geheimnisse und Wunder, und wir sind hingerissen darüber, dass Marc Munden sein visionäres Auge in Jack Thornes gefühlvoll geschriebenes Drehbuch einbringen wird. Colin Firth und Julie Walters sind zu unserer großen Freude die perfekte Besetzung, um diese Geschichte zum Leben zu erwecken. Außerdem freuen wir uns riesig, die drei bemerkenswerten jungen Nachwuchstalente Dixie Egerickx, Edan Hayhurst und Amir Wilson zu präsentieren."



DER GEHEIME GARTEN erzählt die berührende Geschichte der jungen Mary Lennox, gespielt von Dixie Egerickx („Genius“, „The Little Stranger“ und „A Royal Winter“), ein etwas streitsüchtiges, ungeliebtes 10-jähriges Mädchen, das in Indien eher ungewollt als Tochter wohlhabender Eltern geboren wurde. Als die Eltern dann plötzlich ums Leben kommen, wird sie zurück nach England geschickt, um mit ihrem Onkel Archibald Craven (Oscar- und BAFTA-Preisträger Colin Firth: „A Single Man“, „The King's Speech“, „Kingsman: The Golden Circle“, „Bridget Jones‘ Baby“) auf seinem abgelegenen Landgut tief in den Yorkshire Moors zu leben. Dort beginnt sie, viele Familiengeheimnisse aufzudecken, besonders als sie ihren kränklichen Cousin Colin, gespielt von Edan Hayhurst („Genius“, „It Would Change Everything“) trifft, der eingeschlossen in einem Flügel des Hauses lebt. Es ist eine Geschichte von zwei emotional vernachlässigten, leicht strauchelnden Kindern, die sich gegenseitig heilen – nicht zuletzt durch die Entdeckung eines wundersamen geheimen Gartens, der vergessen auf dem weitreichenden Grundstück von Misselthwaite Manor liegt. Die Oscar-nominierte und BAFTA-prämierte Julie Walters („Paddington 1 & 2“, „Mamma Mia! Here We Go Again“, „Film Stars Don't Die in Liverpool“) spielt die Haushälterin Frau Medlock und Isis Davis („Guilt“, „Electric Dreams“) verkörpert das Hausmädchen Martha, als ihr Bruder Dickon ist Amir Wilson („The Kid Who Would Be King“) zusehen.



DER GEHEIME GARTEN basiert auf dem Originalbuch der Schriftstellerin Frances Hodgson Burnett.



STUDIOCANAL hat den Film entwickelt, finanziert und wird ihn in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Neuseeland veröffentlichen. STUDIOCANAL startet den weltweiten Vertrieb auf dem bevorstehenden Marché du Film in Cannes.

