"Happiest Birthday, liebe Brigitte!"

Die guten Wünsche des Rote Rosen-Teams zum 85. Geburtstag der Grande Dame der Serie wurden ihr am Samstag im goldenen Rahmen des Team-Fotos in ihre Heimat, dem Burgenland, überbracht, wo sie zwischen ihren Drehwochen ausspannt.



Brigitte Antonius ist nicht nur seit der ersten Folge, die am 6. November 2006 ausgestrahlt wurde, als Einzige durchgängig dabei. Sie ist auch mit Abstand die Darstellerin mit der meisten Zuschauerpost, der längsten Autogrammjäger-Schlange auf dem jährlichen Fantag, den liebevollsten Facebook-Postings – kurz: die Seele der Roten Rosen!



Und das sicher nicht, weil ihre „Johanna“ immer so nett ist in der Serie! Im Gegenteil, ihr Serien-Sohn „Thomas“ (Gerry Hungbauer), immerhin in seiner Rolle Oberbürgermeister Lüneburgs, schaut in der Regel recht gequält, wenn Mutter Johanna sich einmischt und etwas nicht richtig findet. Und Mittel und Wege findet, das auch zu ändern, nicht immer politisch korrekt, aber immer moralisch integer.



„Brigitte Antonius und ihre ‚Johanna‘ sind in den mehr als elf Jahren, die sie bei uns ist, zu einer perfekten Identifikationsfigur der Serie geworden. Eine persönliche Instanz, aufrecht, integer, herzlich und mitfühlend, meist sehr korrekt und manchmal etwas schlitzohrig. Das lieben die Zuschauer über alles, und wir hoffen, dass sie uns noch viele Jahre kraftvoll begleiten kann“ sagt Emmo Lempert, Produzent der Studio Hamburg Serienwerft, die Rote Rosen produziert.



Brigitte Antonius ist Trägerin des Silbernen Ehrenkreuzes für Verdienste um die Republik Österreich, des Großen Goldenen Ehrenkreuz des Landes Steiermark und der Ehrenmedaille der Landeshauptstadt Graz für künstlerische Verdienste. Neben ihrer Arbeit vor der Kamera spielte Brigitte Antonius auf allen großen Bühnen.



So war sie u. a. am Theater in der Josefstadt, Burgtheater Wien, Schauspielhaus Graz und dem Staatstheater Hannover engagiert. Vor ‚Rote Rosen‘ drehte Brigitte Antonius zuletzt unter der Regie von Hollywood Starregisseur Steven Spielberg den Kinofilm „Kings Cross“.



KINO (Auswahl):

2005 Kings Cross, Regie: Steven Spielberg

2000 Komm süßer Tod, Regie: Wolfgang Murnberger

1999 Ene, mene Muh und tot bist du



TV (Auswahl):

2008: Die Rosenheim-Cops – Ein letzter Drink

2007: SOKO Kitzbühel – Todbringendes Erbe

2005 Barbara Wood: Sturmjahre, Regie: Marco Serafini

2004 Die Patriarchin, Regie: Carlo Rola

2003 Die Rückkehr des Tanzlehrers, Regie: Urs Egger,

Tatort, Regie: Klaus Emmerich,

Der Bulle von Tölz, Regie: Wolfgang Henschel

2002 Marienhof, Regie: Rainer Klingelfuß, Didi Glassner

2001 Weißblaue Wintergeschichten, Regie: Peter Weck,

Trautmann, Regie: Thomas Roth

2000 Edelweiß, Regie: Xaver Schwarzenberger,

Klinik unter Palmen, Regie: Otto Retzer

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren