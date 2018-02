Thriller-Serie BAD BANKS feiert auf den 68. Internationalen Filmfestspielen Berlin erfolgreiche Weltpremiere

Der sechsteilige Banken-Thriller BAD BANKS feierte gestern auf den 68. Internationalen Filmfestspielen Berlin in Anwesenheit von Paula Beer, Désirée Nosbusch, Barry Atsma, Albrecht Schuch, Mai Duong Kieu, Jean-Marc Barr, Marc Limpach, Jörg Schüttauf, Headautor Oliver Kienle, Regisseur Christian Schwochow sowie Letterbox-Produzentin Lisa Blumenberg, Produzent Nicolas Steil (Iris Production), Caroline von Senden, Alexandra Staib (Redaktion ZDF), Uta Cappel und Andreas Schreitmüller (Redaktion ARTE) seine frenetisch umjubelte Weltpremiere: Rund 700 Gästen wurden im Rahmen des Berlinale Specials „Berlinale Series“ die ersten beiden Folgen präsentiert.



BAD BANKS ist eine Produktion der LETTERBOX FILMPRODUKTION und IRIS Productions in Koproduktion mit dem ZDF in Zusammenarbeit mit Arte, gefördert durch Film Fund Luxembourg, German Motion Picture Fund, HessenFilm und Medien. Im Weltvertrieb von Federation Entertainment, Paris.



Die deutsche und französische Erstsendung erfolgt am 1. und 2. März 2018 auf ARTE. Am 3., 4. und 5. März 2018 im ZDF. Außerdem steht BAD BANKS bereits ab Donnerstag, 22. Februar 2018 zum Streamen in den Mediatheken von ARTE (arte.tv/badbanks) und dem ZDF (badbanks.zdf.de) bereit.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren