Thriller-Serie BAD BANKS feiert auf den 68. Internationalen Filmfestspielen Berlin Weltpremiere

Der sechsteilige Banken-Thriller BAD BANKS feiert auf den 68. Internationalen Filmfestspielen Berlin Weltpremiere. BAD BANKS ist eine Produktion der LETTERBOX FILMPRODUKTION (Produzentin Lisa Blumenberg) und IRIS Productions (Produzent Nicolas Steil) in Koproduktion mit dem ZDF (Caroline von Senden und Alexandra Staib) in Zusammenarbeit mit Arte (Uta Cappel, Andreas Schreitmüller), gefördert durch Film Fund Luxembourg, German Motion Picture Fund, HessenFilm und Medien. Im Weltvertrieb von Federation Entertainment, Paris.



Im Zeitraum vom 19. bis 21. Februar 2018 werden im Zoo Palast im Rahmen des Berlinale Specials in der Sektion „Berlinale Series“ die ersten beiden Folgen von BAD BANKS präsentiert. Die TV-Serie unter der Regie von Christian Schwochow nach Drehbüchern von Oliver Kienle (Headautor) ist damit der einzige deutsche Beitrag von insgesamt sieben internationalen High End-Serien, die in dieser Sektion gezeigt werden.



Deutsche und französische Erstsendung am 1. und 2. März 2018 auf ARTE. Am 3., 4. und 5. März 2018 im ZDF.



„Wir freuen uns sehr, diese außergewöhnliche und spannende Serie erstmals in diesem Rahmen auf der Berlinale präsentieren zu dürfen. Großer Dank gilt unseren Partnern und Förderern, ohne die es BAD BANKS nicht geben würde“, so Michael Lehmann, Vorsitzender Geschäftsführer der Studio Hamburg Produktion Gruppe.



„Von der Berlinale ausgewählt worden zu sein und in dieser hochkarätigen internationalen Riege zu laufen, ist eine großartige Auszeichnung und freut das gesamte Team vor und hinter der Kamera. Nachdem BAD BANKS bereits in Cannes bei den Einkäufern aus aller Welt großen Anklang gefunden hat, freuen wir uns darauf, unsere Serie einem internationalen Publikum vorzuführen und sind sehr gespannt auf die Reaktionen“, erklärt Produzentin Lisa Blumenberg.



Im Zentrum der Geschichte steht die junge hochbegabte Investmentbankerin Jana Liekam (Paula Beer), die bei einer internationalen Großbank in Luxemburg arbeitet. Als sie für den Fehler eines anderen gefeuert wird, vermittelt ihre Ex-Chefin Cristelle Leblanc (Désirée Nosbusch) ihr einen Job bei der Bank Deutsche Global Invest in Frankfurt. Leblanc ist es auch, die Jana den Tipp für ein hochattraktives aber äußerst riskantes Geschäft gibt, mit dem sie ihren neuen Chef Gabriel Fenger (Barry Atsma) so sehr beeindruckt, dass er ihr die Leitung des Projektes überträgt.

