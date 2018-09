Startschuss für die neue Staffel: JEDE ANTWORT ZÄHLT am 1. Oktober im rbb

28.09.18

Wenn Sie wissen möchten, wer eigentlich der Hauptverantwortliche für den Rekordsommer 2018 war - in der neuen Folge von JEDE ANTWORT ZÄHLT wird die Frage endgültig geklärt.



Sascha Hingst, Moderator des ARD Mittagsmagazins und der rbb-Abendschau, geht mit der Quiz-Show in eine neue Staffel. Es geht wieder um interessante, skurrile und informative Fragen rund um Berlin und Brandenburg. Am Montag, 1. Oktober 2018, um 21.00 Uhr treten zwei Schlagerstars gegeneinander an: Der langjährige Antenne-Brandenburg-Moderator Bernhard Brink spielt mit der Brandenburger Rentnerin Bärbel Lubosch gegen den seit einigen Jahren in Berlin wohnenden Schlagerstar Maximilian Arland und Studentin Jasmin Miah aus Wilmersdorf.



Die beiden Teams müssen ihr Gespür für die richtigen Antworten beweisen, dabei unterstützt jeweils der prominente Mitspieler seinen Partner beim Beantworten der Fragen zu beliebten Trends, skurrilen Traditionen, aktuellen Ereignissen und bunten Alltagsfakten. Bis zu 3.000 Euro können die Teams erspielen.



Mit jeder Frage können die Teams Geld sammeln. Und in jeder Minute hält die Quiz-Show, was der Titel verspricht: Jede Antwort zählt. Beantwortet ein Team seine Frage richtig, bekommt es selbst das Geld, ist die Antwort falsch, geht das Geld aufs Konto der Gegner. Spannend bleibt es bis zum Schluss - denn erst das Finale entscheidet, wer das Geld mit nach Hause nehmen darf.



JEDE ANTWORT ZÄHLT wurde von der Riverside Entertainment GmbH im Auftrag des rbb produziert.

