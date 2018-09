BAD BANKS darf sich erneut über eine bedeutende Nominierung freuen: Die mehrfach ausgezeichnete Serie, produziert von der LETTERBOX FILMPRODUKTION und IRIS PRODUCTIONS in Koproduktion mit dem ZDF in Zusammenarbeit mit Arte, ist für den internationalen Award des europäischen Medienfestivals PRIX EUROPA 2018 nominiert. In der Kategorie „TV FICTION“ tritt BAD BANKS damit gegen über 20 weitere herausragende Produktionen aus 16 Ländern an.



Bereits seit 1987 vergibt das trimediale Festival PRIX EUROPA (PE), gegründet vom Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission, unter dem Motto „Changing Europe“ jährlich Auszeichnungen an die besten TV-, Radio- und Onlineproduktionen. Am 19. Oktober 2018 werden die Sieger im Rahmen der feierlichen Preisverleihung in Berlin gekürt.



BAD BANKS stammt aus der Feder von Oliver Kienle (Headautor), Jana Burbach & Jan Galli nach einer Idee von Lisa Blumenberg. Regie führte Christian Schwochow. Der Bankenthriller nimmt den Zuschauer über sechs Folgen mit auf eine waghalsige Reise in das hochkomplexe System internationaler Großbanken und wirft einen Blick in die faszinierende Welt der Hochfinanz und auf Menschen, die in einem adrenalingetriebenen Spiel um wirtschaftliche Interessen und persönlichen Ehrgeiz die finanzielle Sicherheit eines ganzen Landes riskieren.



Mit Paula Beer, Désirée Nosbusch, Barry Atsma, Albrecht Schuch, Mai Duong Kieu, Tobias Moretti, Jean-Marc Barr, Marc Limpach, Germain Wagner, Jörg Schüttauf u.v.m.



BAD BANKS ist eine Produktion der LETTERBOX FILMPRODUKTION (Produzentin Lisa Blumenberg) und IRIS Productions (Produzent Nicolas Steil) in Koproduktion mit dem ZDF (Caroline von Senden, Alexandra Staib) in Zusammenarbeit mit Arte (Uta Cappel, Andreas Schreitmüller), gefördert durch Film Fund Luxembourg, German Motion Picture Fund, HessenFilm und Medien. Der Weltvertrieb liegt bei Federation Entertainment.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren