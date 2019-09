Pressemitteilung BoxID: 768660 (Studio Hamburg GmbH)

LETTERBOX FILMPRODUKTION feiert zwei Premieren auf 27. Filmfest Hamburg

Zwei Produktionen der LETTERBOX FILMPRODUKTION feiern in diesem Jahr im Rahmen des Filmfest Hamburg (26. September - 5. Oktober) Premiere auf großer Leinwand: In DER LIEBHABER MEINER FRAU kommt vieles unverhofft und anders als man denkt: Die Ehekomödie von Grimme-Preisträger Dirk Kummer, nach dem Drehbuch von Uli Brée, ist mit Suzanne von Borsody, Christian Kohlund und Walter Sittler hochkarätig besetzt. Der Film läuft am Freitag, 27. September 2019, um 18.30 Uhr als Eröffnungsfilm in der Sektion "Televisionen – Fernsehen mit Format" und steht im Wettbewerb um den mit 25.000 Euro dotierten Hamburger Produzentenpreis. Außerdem werden - in jährlicher Tradition - beim Kinder-und Jugendfilmfest MICHEL wieder zwei neue Folgen der Hamburger ARD-Kinderserie DIE PFEFFERKÖRNER gezeigt – am Sonntag, 29. September 2019, um 11.00 Uhr und 11.15 Uhr im Abaton Kino.



Georg Fischer (Christian Kohlund) war mit Leib und Seele Bürgermeister, seine Familie kam für ihn eher an zweiter Stelle. Die Ehe mit seiner Frau Christine Fischer (Suzanne von Borsody) ist nach knapp 40 Jahren an einem Punkt angekommen, an dem vom Eheversprechen, ewiger Liebe und Treue nur noch wenig übriggeblieben ist. Ausgerechnet am Tag seiner Pensionierung findet er heraus, dass seine Frau längst eigene Wege geht und wahrscheinlich sogar einen Liebhaber hat. Das kann Georg nicht auf sich sitzen lassen – er will seine Frau zurückerobern und zwar um jeden Preis! Nichtsahnend sucht er Hilfe beim vermeintlichen Liebhaber seiner Frau (Walter Sittler). Der Grimme-Preisträger Dirk Kummer schrieb das Drehbuch nach einem Drehbuch von Uli Brée unter Mitarbeit von Alexander Vedernjak.



Eine Produktion der LETTERBOX FILMPRODUKTION im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzentin ist Sabine Timmermann. Die Redaktion verantworten Carolin Haasis und Sascha Schwingel (ARD Degeto).



Neue spannende Fälle für die PFEFFERKÖRNER: In DAS CELLO geht Krissi einem Trickbetrüger auf den Leim, der es auf ihr Cello abgesehen hat. Die Pfefferkörner finden heraus, dass es nicht der einzige Instrumentendiebstahl ist. Die Spur führt zu einer Musikstiftung. Hat etwa die dubiose Assistentin etwas mit dem Fall zu tun? In der Folge GLÜCKSSPIELE geht es um Yanis, der neu in der Klasse ist und Schwierigkeiten hat, Anschluss zu finden. Auf dem Schulhof lässt er sich auf ein fragwürdiges Hütchenspiel ein. Als er aus der Not heraus Nele Geld stiehlt, ruft dies nicht nur seinen Gegenspieler, sondern auch die Pfefferkörner auf den Plan. Die Kinderdarsteller stehen im Abaton anschließend für Fragen zur Verfügung. Inszeniert wurden die Folgen von Andrea Katzenberger nach den Drehbüchern von Anja Jabs.



Die Serie wird von der LETTERBOX FILMPRODUKTION GmbH im Auftrag der ARD unter Federführung des NDR produziert. Produzent ist Holger Ellermann. Verantwortliche Redakteurin im NDR ist Sandra Le Blanc-Marissal. Redaktionsleiter ist Ole Kampovski.

